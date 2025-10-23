El beneficio neto de Unilever Indonesia se dispara un 117 por ciento en el tercer trimestre de 2025

Yakarta, VIVA – Emisor de bienes de consumo, PT Unilever-Indonesia Tbk (UNVR) informó actuación finanzas sólidas durante los nueve meses de 2025. La compañía publicó beneficio neto por un valor de 1,2 billones de IDR (no auditado) o un aumento del 117 por ciento año tras año (interanual) y 28,5 por ciento trimestral.

El crecimiento de los beneficios está en consonancia con el aumento venta neto ascendió a 9,4 billones de IDR. Las ventas de la compañía crecieron un 12,4 por ciento en comparación con el año anterior y un 7,7 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025.

Las ventas nacionales también experimentaron un aumento significativo del 12,7 por ciento en el tercer trimestre de 2025. Esto hizo que las ganancias antes de impuestos se dispararan un 16,2 por ciento, al tiempo que reflejaba un aumento significativo de 787 puntos básicos (pb) sobre una base anual.

El director presidente de Unilever Indonesia, Benjie Yap, dijo que este logro da confianza en que la empresa está en el camino correcto en medio de la dinámica del mercado. Esto es parte de los esfuerzos de la compañía por generar un impulso responsable, rentable y sostenible.

Conferencia de prensa sobre desempeño financiero de Unilever Indonesia

«Los resultados de desempeño del tercer trimestre son un verdadero paso en el camino de recuperación empresarial. La compañía está comenzando a ver el impacto positivo de los cambios estructurales y las medidas disciplinarias que se han tomado durante el último año», dijo Benjie en una conferencia de prensa en la que presentó el desempeño del tercer trimestre de 2025 el jueves 23 de octubre de 2025.

Benjie también mencionó el compromiso de la compañía de restaurar el crecimiento en la segunda mitad de 2025 y ahora está comenzando a hacerlo realidad. La realización se logró sobre una base empresarial más sólida, una ejecución más precisa y la cooperación de todo el equipo para tomar medidas firmes para superar los desafíos operativos.

El gasto en publicidad y promoción se mantuvo estable en el 8,8 de las ventas netas totales de la empresa. Esta cantidad es un paso concreto para que la empresa invierta en valor de marca y compromiso del consumidor.

Los activos totales de UNVR se registraron en 17,49 billones de IDR hasta el tercer trimestre de 2025. Este valor aumentó desde finales de diciembre de 2024 a 16,04 billones de IDR.

Mientras tanto, los pasivos totales registraron un valor nominal de 14,13 billones de rupias. En el mismo período, el capital total se registró en 3,35 billones de IDR.