El beneficio neto de Jubilant Foodworks en el segundo trimestre se duplicó hasta Rs 194,6cr







Jubilant Foodworks Ltd (JFL), que opera Comida rápida cadenas: Domino`s Pizza y Dunkin` Donuts, informaron el jueves un aumento de más del doble en su beneficio neto consolidado de 194,6 millones de rupias en el trimestre de septiembre del año fiscal 26.

La compañía informó una ganancia neta de 66,53 millones de rupias durante el período julio-septiembre de hace un año, según un documento regulatorio de JFL, parte de Jubilant Bhartia Group.

Ganancia de la operación de JFL aumentó un 19,7 por ciento a 2.340,15 millones de rupias en el trimestre de septiembre del año fiscal 26. Lo mismo fue de 1.954,71 millones de rupias en el trimestre correspondiente hace un año.

Los gastos totales de JFL fueron de 2.200 millones de rupias, un aumento interanual del 16,05 por ciento en el segundo trimestre del año fiscal 26.

Sus ingresos totales, que incluyen otros ingresos, crecieron un 18,66 por ciento a 2.355,38 millones de rupias durante el trimestre.

En el primer semestre (primer semestre) del año fiscal 26, los ingresos consolidados totales de JFL fueron de 4.634,77 millones de rupias, un aumento del 17,77 por ciento.

JFL es el operador líder de cadenas QSR con derechos de franquicia para tres marcas globales, Domino`s, Popeyes y Dunkin`, y dos marcas propias, Hong`s Kitchen, una marca QSR indochina en Indiay una marca CAFÉ: COFFY en Turquía.

Las acciones de Jubilant Foodworks se liquidaron a 573,75 rupias cada una en la BSE, una caída del 1,89 por ciento.

