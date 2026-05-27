El bateador de los Blue Jays habla de venganza contra el antiguo equipo: «Me dejaron ir»

El jardinero Jesús Sánchez puntualizó el Azulejos de Toronto‘ victoria 8-1 sobre los Miami Marlins el martes 26 de mayo con un grand slam, luego habló sobre enfrentar a su ex equipo después del juego.

“O sea, entiendo que es un negocio, pero me dejaron ir.”, dijo Sánchez a los periodistas, incluido Ben Nicholson-Smith de Sportsnet. “Cada vez que juego contra ellos, estoy listo para competir. La adrenalina contra los Marlins siempre estará ahí.”

Sánchez había pasado toda su carrera en las Grandes Ligas con los Marlins antes de la temporada pasada. miami negociado él a la Astros de Houston para el derecho Ryan Gusto, el jugador de cuadro Chase Jaworsky y el jardinero Esmil Valencia a mitad de la campaña de 2025. El jardinero zurdo estuvo en movimiento nuevamente esta temporada baja, aterrizando con los Azulejos en un intercambio para el también jardinero Joey Loperfido.