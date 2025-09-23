El barco se ataques a la costa de Yemen, el buque y la tripulación informaron seguros







Un barco que viaja en la costa de Yemen En el Golfo de Aden fue atacado el martes temprano, dijeron las autoridades, aunque nadie resultó herido. No estaba claro quién lanzó el ataque.

El capitán del barco escuchó un chapoteo y una explosión en las cercanías de la embarcación, dijo en un comunicado el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido del Militar Británico.

Vessel y Crew informaron que seguros y procedieron al próximo puerto de llamada, dijo el centro en un comunicado.

El ataque ocurrió a unos 225 km de la costa de Aden, que está en poder de las fuerzas leales al exiliado de Yemen gobierno.

Los rebeldes hutíes respaldados por Yemen, respaldados por iraníes, han lanzado una serie de ataques dirigidos al envío a través del corredor del Mar Rojo, pero no reclamaron de inmediato el ataque. Por lo general, les toma horas o incluso días reclamar un asalto.

Los rebeldes hutíes han estado lanzando ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y en barcos en el Mar Rojo en respuesta a la guerra en Gaza, diciendo que estaban actuando en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han volcado el envío en el Mar Rojo, a través de los cuales aproximadamente $ 1 billón de bienes pasaron cada año antes de la guerra.

Los hutíes detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Más tarde se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de una semana de ataques aéreos ordenados por el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump Antes de declarar que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos buques en julio, matando al menos a cuatro a bordo, y otros se cree que los rebeldes tienen en manos.

El ataque del martes se produjo cuando Israel ha intensificado su guerra, apuntando a la ciudad de Gaza con una nueva ofensiva terrestre. Mientras tanto, las tensiones siguen siendo altas, ya que las sanciones de las Naciones Unidas se reimpusirán en Irán sobre el programa nuclear maltratado de Teherán. Israel lanzó una guerra de 12 días contra la República Islámica en la que los estadounidenses bombardearon tres sitios atómicos iraníes.

