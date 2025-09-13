El Barcelona fue atropellado por malas noticias, Hansi Flick se volvió loco al equipo nacional español

VIVA – Barcelona Tengo malas noticias de su WonderKid, Lamine Yamal. Se confirmó que el jugador de 18 años estaba ausente debido a una lesión, para hacer el entrenador, Hansi Flickdesahogar la ira.

Leer también: El hombre más rápido de la Tierra, Usain Bolt, reveló a un jugador de Barcelona que podría derrotar su velocidad



Antes del duelo contra Valencia en la cuarta semana de Laliga 2025/2026, el lunes 15 de septiembre de 2025, Flick confirmó que Yamal no podía actuar. No solo eso, la estrella también fue dudosa en el partido inaugural de la Liga de Campeones contra Newcastle United.

«Él (Yamal) sintió incomodidad en el hueso de sus genitales», dijo Flick, citado de Diario US.

Leer también: Madrid vs Barcelona Legend Duel en Yakarta de regreso a abril de 2026



«Después de someterse a la prueba, (él) no estará disponible para mañana y duda de que pueda actuar en Newcastle», continuó el ex entrenador de Bayern Munich.

Mink de películas

Leer también: Calificaciones de la Copa Mundial: Depay es el máximo anotador holandés, España de 6 goles, ¡Bélgica Brutal!



La ausencia de Yamal se enfureció. Señaló Equipo nacional español Demasiado franqueo al personal de Wonderkid Barcelona.

«Es una pena porque fue al equipo nacional con un poco de dolor. No practicó nada con el equipo nacional. Tomó medicamentos para el dolor mientras jugaba», dijo Flick.

Flick estaba aún más molesto con la decisión del entrenador español, Luis de la Fuente, quien continuó jugando a Yamal a pesar de que su equipo estaba muy por delante.

«Anotaron más de tres goles en cada partido. Después del partido contra Bulgaria, al margen del partido, ya no practicó. Esto no está preocupado por los jugadores», continuó la película.

«España tiene el mejor equipo del mundo. Los mejores jugadores en cada posición, increíblemente bueno».

«Tal vez si hablamos de preocuparnos por los jugadores jóvenes, sí así. Estoy muy triste por esto», concluyó.

Pilar Barcelona

Desde su debut en abril de 2023, Lamine Yamal se convirtió inmediatamente en un pilar importante de Blaugrana. El jugador de sangre marroquí ha marcado 27 goles y 37 asistencias de 109 partidos. La temporada 2024/2025 es su mejor récord con una contribución de 18 goles y 25 asistencias de 55 partidos.