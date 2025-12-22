El Bangabandhu Hall de la Universidad de Dhaka pasa a llamarse Osman Hadi Hall







El salón Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman en el Daca La universidad ha sido rebautizada en memoria de Sharif Osman Hadi, un destacado líder juvenil que formó parte del levantamiento de julio que derrocó al gobierno de Sheikh Hasina en Bangladesh el año pasado, dijeron el domingo los medios locales.

Hadi recibió un disparo en la cabeza el 12 de diciembre por parte de hombres armados enmascarados durante una campaña electoral en el área de Bijoynagar, en el centro de Dhaka. Murió mientras recibía tratamiento en Singapur el jueves. Su muerte desencadenó ataques y nuevos actos vandálicos en todo Bangladesh.

