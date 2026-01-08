El bando de Ridwan Kamil habla sobre los activos de Gono-gini con Atalia y el caso ante la Comisión de Erradicación de la Corrupción

Jacarta – La cuestión de la división de los bienes mutuos en el caso de divorcio del ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil Y Atalia Praratya ampliamente discutido por el público.

Lea también: ¡Goteando! La última charla de Ridwan Kamil y Atalia Praratya antes de divorciarse, contenido…



Al respecto, el bando de Ridwan Kamil habló. La abogada de divorcios de Ridwan Kamil, Wenda Alwi, enfatizó que no hubo ningún acuerdo prenupcial en el matrimonio entre RK y Atalia, a quien familiarmente se llama Sra. Cinta.

Wenda explicó que la cuestión de la propiedad conjunta se había acordado mucho antes de que se registrara la demanda de divorcio ante el tribunal religioso.

Lea también: KPK quiere convocar a Rieke Diah Pitaloka con respecto al caso Bekasi Regent, PDIP: silenciar a los cuadros críticos



«En cuanto al ir y venir de la riqueza, se trata de un acuerdo desde antes de que se presentara la demanda ante el tribunal religioso», dijo Wenda Alwi a los periodistas, citada el jueves 8 de enero de 2026.



Ridwan Kamil y Atalia Praratya

Lea también: El abogado abre su voz sobre la cuestión de que el hijo de Arka tenga una relación ilícita entre Ridwan Kamil y Aura Kasih, revelando este hecho.



Según Wenda, el acuerdo fue firmado consciente y voluntariamente por ambas partes sin coacción.

«Así que ha habido un acuerdo entre el señor Ridwan Kamil y la señora Atalia para separar los activos conjuntos de antes», explicó.

Wenda enfatizó que en el matrimonio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya no hubo acuerdo prenupcial.

«No existe ningún acuerdo prenupcial», subrayó Wenda.

Sin embargo, reveló que hubo un acuerdo escrito antes de que se presentara la demanda de divorcio.

«Pero se llegó a un acuerdo antes de que se presentara la demanda», dijo.

El acuerdo, afirmó Wenda, regulaba la distribución pacífica de bienes y ya no fue cuestionado en el juicio.

«Por eso se ha regulado cuidadosamente quién recibe qué voluntariamente», continuó.

Wenda añadió que el panel de jueces en su decisión también reconoció la existencia de este acuerdo.

«Otra decisión señaló que había acuerdos que no fueron publicados y el Panel de Jueces ordenó a las partes cumplir con lo acordado», dijo.

Además de la cuestión de los activos, también circula en la comunidad una narrativa que vincula el divorcio de Ridwan Kamil y Atalia con la participación de RK en el presunto caso de corrupción del Banco BJB que actualmente está siendo manejado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

En respuesta a esto, Wenda Alwi enfatizó que no hay conexión entre la demanda de divorcio y ninguna cuestión legal.

«Nada», dijo brevemente Wenda cuando se le preguntó si el divorcio estaba relacionado con el caso en el KPK.

Destacó que el material de la demanda de divorcio trata puramente cuestiones domésticas y no toca otros casos legales.