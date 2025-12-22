El Banco Nacional Sharia funciona oficialmente, esta es la prioridad

Jacarta – Banco PT sharia Nacional (Licenciatura en Ciencias) marca oficialmente su nuevo viaje en la industria bancario La sharia indonesia comienza a operar simultáneamente en todas las sucursales de Indonesia y está lista para servir a la comunidad hoy. BSN es optimista y cree que puede convertirse en un catalizador en la industria bancaria nacional de la sharia.

Lea también: ASDP fortalece servicios en estas 15 rutas estratégicas en época navideña



Esta operación se llevó a cabo tras recorrer un largo camino de escisión de PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., mediante la aprobación de los accionistas en la Junta Extraordinaria de Accionistas (EGMS) del pasado noviembre. Las operaciones se realizan con la visión de ser el principal socio financiero de la familia, bendito y digno de confianza.

El director principal de BSN, Alex Sofjan Noor, dijo que con el inicio de las operaciones servicio a nivel nacional para todos los clientes, demostrando que BSN ha tomado medidas según la hoja de ruta determinada por la empresa. Este nuevo viaje también es un impulso importante para que la empresa implemente una estrategia comercial expansiva y ágil. Esto es para que el desempeño de la empresa crezca positivamente de manera sostenible.

Lea también: KAI Group difunde promociones en todos los servicios para el período navideño, tenga en cuenta los descuentos y fechas



«La inauguración de hoy de las operaciones de BSN es el resultado del arduo trabajo de una larga serie de procesos que la compañía ha pasado con un fuerte apoyo de las partes interesadas», dijo Alex después de atender a los clientes de BSN en la sucursal de Harmoni de Yakarta, citado en su declaración, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Alex continuó, todavía hay mucho que no se ha explorado en el ecosistema bancario islámico en Indonesia. Por ejemplo, fuera del ecosistema inmobiliario, desde productos y servicios como ahorros en oro, ahorros para el Hajj y la Umrah, hasta el empeño de oro. Además, dado que Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo de 242,7 millones de personas, existen oportunidades para que estos productos y servicios sean de interés para el público.

Lea también: Pelindo Multi Terminal implementa servicios completos para hacer frente al aumento de pasajeros de Año Nuevo



Esto se ve reforzado por el nuevo Índice de Inclusión Financiera de la Sharia del 12,88%, mientras que el Índice de Alfabetización Financiera de la Sharia (ILKS) alcanzó el 39,11% en 2024. Según Alex, el público ya conoce los productos y servicios bancarios de la Sharia. Sin embargo, el desafío es facilitar el acceso de las personas a los productos y servicios bancarios de la sharia.

En respuesta a estos desafíos, BSN se centra en el desarrollo de servicios digitales para que los productos y servicios sean fácilmente accesibles al público. Al mismo tiempo, la compañía también está maximizando el papel de 35 sucursales de la Sharia, 76 subsucursales de la Sharia y 589 oficinas de servicios de la Sharia para penetrar a los consumidores objetivo en sus respectivas áreas operativas.