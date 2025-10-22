El Banco de Indonesia registra transacciones BI-FAST que alcanzan los 3,02 mil billones de IDR en el tercer trimestre de 2025

Jacarta – Banco Indonesia observó que el volumen transacción venta minorista facilitada por Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) creció 32,34 por ciento año tras año (interanual) en el tercer trimestre o trimestre de 2025. La cifra fue de 1.220 millones de transacciones con un valor de 3,02 mil billones de IDR.

Lea también: Los clientes aumentan un 30 por ciento para el tercer trimestre de 2025: aquí está la estrategia de BTN Prospera para impulsar el crecimiento empresarial



El gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo, explicó que el volumen de transacciones de gran valor procesadas a través del sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco de Indonesia (BI-RTGS) alcanzó los 2,76 millones de transacciones, con un valor total que alcanzó los 56,42 mil billones de IDR en el tercer trimestre de 2025 (1 billón = 1.000 billones).

«El volumen de transacciones minoristas procesadas a través de BI-FAST alcanzó los 1.223,8 millones o creció un 32,34 por ciento interanual con un valor de transacción que alcanzó los 3.024,1 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025», dijo en una conferencia de prensa sobre los resultados de la Reunión de la Junta de Gobernadores (RDG) de octubre de 2025 que se celebró en línea en Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: BI revisa al alza el crecimiento económico global 2025, aquí están las consideraciones



En general, Perry dijo que el volumen de transacciones de pagos digitales alcanzó 12.990 millones de transacciones, o creció un 38,08 por ciento interanual, en línea con la expansión de los canales y la aceptación de los pagos digitales en la sociedad. Luego, el volumen de transacciones a través de aplicaciones de banca móvil y banca por Internet creció un 13,11 por ciento y un 17,80 por ciento interanual, respectivamente.

Lea también: El Caso Del Ministro De Finanzas Purbaya Contra Dedi Mulyadi En Relación Con Los Fondos Incautados Por IDR 4,1 Billones



Código de respuesta rápida de Transaksi Estándar indonesio (QRIS) aumentó significativamente a 147,65 por ciento interanual, respaldado por un aumento en el número de usuarios y la expansión de la red comercial en varios sectores económicos. Mientras tanto, la cantidad de moneda en circulación (UYD) también aumentó un 13,49 por ciento interanual, alcanzando los 1,2 billones de rupias.

Perry evalúa que estos datos reflejan que el desempeño de las transacciones económicas y financieras digitales en el tercer trimestre de 2025 continúa volviéndose más fuerte, seguro, eficiente y confiable, respaldado por una infraestructura estable y una estructura industrial saludable.



Gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo

Afirmó que la infraestructura estable se refleja en la implementación del Sistema de Pago del Banco de Indonesia (SPBI) y un sistema de pago industrial fluido y confiable, así como un suministro adecuado de dinero en cantidad y calidad suficiente en el tercer trimestre de 2025.

Su partido también se compromete a mantener la disponibilidad de dinero adecuado para su circulación en zonas remotas del país para apoyar las actividades económicas comunitarias.

«El Banco de Indonesia se compromete a seguir manteniendo la disponibilidad de cantidades suficientes de rupias con una calidad adecuada para la circulación en todo el territorio del Estado Unitario de la República de Indonesia NKRI, incluidas las zonas fronterizas, ultraperiféricas y remotas», dijo Perry. (Hormiga)