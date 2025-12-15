El balance positivo de Jay Idzes en el partido caliente entre Sassuolo y AC Milan

VIVA – Jay Idzes parecer sólido al ayudar Sassuolo robó un punto de la base AC Milán en la jornada 15 de la Liga Italiana 2025/2026. Jugando en San Siro, el domingo 14 de diciembre de 2025, Sassuolo logró empatar a los rossoneri con un marcador de 2-2.

Capitán Equipo Nacional Indonesia apareció al completo durante más de 90 minutos. Idzes se asoció con Tarik Muharemovic en el corazón de la defensa y pudo reducir la agresividad de la línea de ataque del Milan, que pareció presionar durante todo el partido. Bajo el control del portero Arijanet Muric, la zaga del Sassuolo fue bastante disciplinada a la hora de proteger el área defensiva.

Según los registros de Sofascore, Jay Idzes recibió una calificación de 6,5. El jugador de 25 años registró tres intercepciones, cinco despejes y tres recuperaciones de balón. Estas estadísticas demuestran su importante papel a la hora de mantener el equilibrio de la defensa del equipo visitante.

Idzes no sólo es fuerte en defensa, sino que también es hábil en la distribución del balón. Registró 53 toques durante todo el partido y registró una precisión de pase de hasta el 98 por ciento. De los 40 pases lanzados, sólo uno no logró alcanzar el objetivo. Idzes también ganó un duelo terrestre y otro aéreo.

Este empate significa que Sassuolo está en el noveno lugar en la clasificación de la Liga italiana con una colección de 21 puntos en 15 partidos. Este logro se considera positivo para el Sassuolo, que tiene la condición de equipo ascendido esta temporada.

Mientras tanto, el AC Milan se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 32 puntos, un punto por detrás de su rival de la ciudad, el Inter de Milán, que sigue firmemente en lo más alto de la clasificación.