El BAD desembolsará préstamos por valor de 8,27 billones de IDR para Indonesia, este es el objetivo

Jacarta – Según se informa, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha acordado préstamo basado en políticas hasta 500 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 8,27 billones (suponiendo un tipo de cambio de 16.546 rupias por dólar estadounidense) al gobierno de Indonesia.

El director del BAD para Indonesia, Jiro Tominaga, dijo que la asistencia tenía como objetivo fortalecer la competitividad y fomentar el crecimiento. verdey acelerar comercio Indonesia.

Explicó que la asistencia se brindaría posteriormente a través del tercer subprograma del Programa de Competitividad, Modernización Industrial y Aceleración del Comercio (CITA).



La Fundación Rockefeller y el Banco Asiático de Desarrollo revisan el SPPG Pejaten

«Indonesia se compromete a alcanzar el estatus de país de altos ingresos para 2045, un esfuerzo que requiere un crecimiento económico sostenible y una transformación estructural», dijo Jiro en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Sostuvo que las reformas políticas bajo el subprograma CITA ayudarían a atraer más inversión en el campo de los negocios verdes y sostenibles, reduciendo las barreras comerciales y empoderando a las empresas regionales, especialmente a las empresas propiedad de mujeres.

Este programa busca crear un entorno que apoye la inversión, reduzca las barreras comerciales, aumente la escala empresarial y fortalezca los esfuerzos de Indonesia para desarrollar una industria verde en respuesta a los riesgos climáticos.

«Este subprograma continúa el impulso de los dos subprogramas anteriores que fueron aprobados en octubre de 2021 y septiembre de 2023», dijo.

A través de los subprogramas 1 y 2, el BAD apoya al gobierno de Indonesia en la creación de una economía más competitiva y favorable a la inversión para acelerar la recuperación de la pandemia de COVID-19.

Los logros incluyen el lanzamiento de una plataforma en línea para acelerar la concesión de licencias comerciales, la implementación de un plan nacional de logística para incrementar el comercio, así como la creación de un sistema de ventanilla única para simplificar los procedimientos de comercio internacional.

El subprograma 3 continúa ese progreso haciendo de Indonesia un destino de inversión más atractivo, abordando las barreras comerciales y continuando el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

«Una serie de iniciativas importantes incluyen la emisión de permisos automáticos a través de un sistema en línea actualizado, fomentando el crecimiento verde al proporcionar exenciones fiscales para la industria de vehículos eléctricos», dijo Jiro.

“Además de fortalecer el apoyo a las pequeñas empresas a través de un nuevo programa de incubadoras y un censo nacional, para que podamos entender mejor las necesidades y el potencial de estas pequeñas empresas”, dijo.