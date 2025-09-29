El ayuno de podio de Joan Mir End, que aparece espectacular en Motogp Motegi 2025

VIVA – Joan me finalmente registró un momento emocional e histórico en su carrera en Motogp. El español logró elevarse podio En el MotoGP 2025 japonés en el circuito de Motegi, terminando la larga espera durante 1,422 días o 67 carreras Desde la última vez que terminó los tres primeros en Portimão 2021 con Suzuki.

Leer también: Marco Bezzecchi está gravemente herido en Motegi



Este éxito es un punto de inflexión importante después de un período difícil de lesiones, problemas de rendimiento motor, a malos resultados que lo hacen ausente mucho tiempo desde la etapa principal.



Repsol Honda Racer, Joan Mir

Leer también: ¡La historia completa de Marc Márquez MotoGP World Champion 2025, espectacular regreso!



El podio de ayuno está lleno

Desde que Suzuki renunció a MotoGP, Mir se mudó al equipo de Repsol Honda. Sin embargo, esta decisión trajo un gran desafío. El rendimiento de la motocicleta Honda que tiene dificultades para competir hace que Mir a menudo se desplome en el medio del tablero. Además, a menudo sufría heridas y mala suerte que lo hicieron no terminar 29 veces en ese período.

Leer también: Todos los campeones mundiales de MotoGP de todos los tiempos, ¿quién es el más dominante?



Según los registros estadísticos, la pausa de las carreras 67 sin el podio experimentado por MIR es uno de los más largos para un ex campeón mundial en la era del motor de cuatro non -Motogp. Solo Nicky Hayden tiene una nota similar al final de su carrera con una motocicleta CRT/abierta.

El propio Mir afirmó que nunca había imaginado que experimentaría una hambruna siempre y cuando sea esto.

«No puedo imaginar la cantidad de tiempo como este. Ese es un momento muy difícil», dijo Viva de Viva de Carsh Lunes 29 de septiembre de 2025.

Aun así, enfatizó que nunca se dio por vencido y siempre trató de ver el lado positivo para mantener su motivación alta.

Despertar en Motegi

La carrera en Motegi es un momento especial. Desde la sesión de práctica libre, Mir mostró un rendimiento prometedor. Pudo competir en la primera fila e incluso logró penetrar la primera fila en calificaciones, un logro que Honda rara vez logró en las últimas dos temporadas.

En la carrera de sprint, Mir había terminado en la cuarta posición. Sin embargo, el punto culminante principal en realidad llegó a la carrera principal el domingo. Comenzando desde la primera fila, sobrevivió constantemente en los cinco primeros y presionó lentamente a Pedro Acosta.

En el medio de la carrera, Acosta comenzó a perder velocidad. Mir aprovechó estas oportunidades para adelantar y asegurar la tercera posición. Finalmente terminó con una distancia de aproximadamente tres segundos del ganador de la carrera y mantuvo con éxito la ventaja del rival detrás de él.

Mir dijo que este podio era especial porque se ganó en Japón, la sede de Honda.

«Estoy feliz porque este podio es para el equipo. Después de todo, trabajan duro. También lo disfruté cada vuelta, especialmente después de una larga espera», dijo.

Importancia para Honda y estadísticas atractivas

Además de eliminar la sed personal, este podio también es una inyección de un gran espíritu para el equipo de Honda. En las últimas temporadas, Honda tiene dificultades para penetrar la competencia con Ducati, KTM y Aprilia. El podio de Mir en Motegi es una señal de que sus cambios y desarrollo comenzaron a mostrar resultados concretos.

En términos de estadísticas, los logros de MIR también son especiales. Ahora figura como un corredor que puede romper uno de los ayunos de podio más largo en la historia de MODOGP moderno. Otros 22 puntos adicionales del tercer podio hicieron que Mir ahora recolecte 72 puntos y se elevara a la posición 15 en la clasificación.

Símbolo del despertar

MotoGP se conoce como un deporte lleno de presión, donde el último corredor a menudo es más recordado que los registros pasados. Para Mir, este podio no es solo un resultado, sino también un símbolo de resurrección y evidencia de que todavía puede competir al más alto nivel.

Con la actuación en Motegi, logró revertir narraciones negativas sobre su recesión en los últimos años. Mir ahora está decidido a hacer que este podio sea un punto de apoyo para mirar la próxima serie con más confianza.



Honda Racer, Joan Mir y Luca Marini

La historia de Joan Mir en el MotoGP 2025 japonés es una historia sobre paciencia, consistencia y determinación de aumentar. Después de 1.422 días sin podio, finalmente pudo regresar para sentir la euforia de pie en el podio, algo que se ha visto lejos de su alcance.

Para Mir, este podio es la validación de su arduo trabajo y un recordatorio de que cada momento difícil debe haber un final. En cuanto a Honda, este momento es un nuevo comienzo para reconstruir su reputación como un equipo superior en MotoGP.