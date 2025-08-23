El avistamiento de una motocicleta Gondol de ladrones imprudentes tni soldados desde el interior de la casa en el sur de Yakarta

Yakarta, Viva – Robo motor En el sur de Yakarta cada vez más preocupante. Esta vez, dos Equivocado irrumpiendo casualmente en la casa de un soldado TNIMualimin, en el área Kebayoran Baru. Trágicamente, la moto estacionada en la casa desapareció en la mañana de la mañana, el 17 de agosto de 2025.

«Ya, ayer, inmediatamente hice un informe. Con suerte, sí, quiero que me atrapen la gente, cómo se atreve, cómo se atreve», dijo Mualimin el domingo 24 de agosto de 2025.

Lo que lo pone triste, este evento no es el primero. Mualimin afirmó haber perdido su moto dos veces en la misma casa que el momento del incidente era casi idéntico.

«Es la segunda vez. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Anteriormente, la motocicleta era Vario, la motocicleta Scoopy ayer. La primera (la posición de la moto) estaba afuera, ayer la posición dentro», dijo.

En un informe a la policía, Mualimin presentó evidencia de grabaciones de cámara CCTV. Desde el espectáculo, dos ladrones se veían bien abriendo la puerta y entraron en el área de estacionamiento de la casa alrededor de las 05.20 Wib.

«Todavía rezo, veo por CCTV, son desde allí, regresando y regresando, regresó hacia adelante, de regreso. El conductor, que trajo la moto, fue quien quería abrir la primera puerta.

Uno de los perpetradores con un suéter negro parecía tranquilo para sacar la moto de la víctima antes de finalmente escapar con su colega.

«Dos personas usan una motocicleta, pero las placas de números no se pueden detectar», dijo.