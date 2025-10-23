El avión SpiceJet con destino a Patna enfrenta un problema tecnológico; regresa a delhi







Un camino a Patna Avión SpiceJet Regresó a la capital nacional la mañana del jueves por un problema técnico.

En un comunicado, la aerolínea dijo que el avión realizó un aterrizaje normal y que los pasajeros desembarcaron normalmente.

No se revelaron detalles sobre el número de pasajeros a bordo del vuelo.

«El 23 de octubre de 2025, el vuelo SG 497 de SpiceJet que operaba de Delhi a Patna regresó a Delhi después del despegue debido a un problema técnico… se dispuso un avión alternativo para acomodar a los pasajeros, que ahora está en ruta a Patna», dijo la aerolínea.

El vuelo SG 497 fue operado con un avión Boeing 737.

