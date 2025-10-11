El avión de Smart Air resbaló al aterrizar en el aeropuerto Tiom Lanny Jaya

Jayapura, VIVA – Aeronave Smart Air tipo Caravan C208 con número de matrícula PK-SNA, sábado (11/10), deslizar en el aeropuerto de Tiom, Regencia Lanny JayaMontañas de Papúa.

El desafortunado avión de carga transportaba mercancías y alimentos desde Timika, Mimika Regency hasta Lanny Jaya Regency.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Papúa, Kombes Cahyo Sukarnito, dijo el sábado que no hubo víctimas en el incidente.

«El avión sólo transportaba carga y alimentos de Timika a Tiom», dijo el comisario Cahyo.

Según él, el avión pilotado por el capitán Irwan y el copiloto Palma tuvo problemas al aterrizar y se salió de la pista.

El personal de la policía de Lanny Jaya junto con los funcionarios del aeropuerto intentaron evacuar tirando del fuselaje con equipo pesado, pero la evacuación experimentó problemas técnicos.

La posición del avión aún no ha entrado en la zona de la pista porque existe un desnivel del suelo al final de la pista que dificulta el movimiento del avión cuando es remolcado.

«Hasta ahora el avión se encuentra al final de la pista y el proceso de evacuación aún está en marcha», dijo el jefe de Relaciones Públicas. (Hormiga)