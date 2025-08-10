¡El avión de combate más difícil cayó, número 2 en Indonesia!

Yakarta, Viva – En el mundo de la defensa moderna, los aviones de combate no solo son una cuestión de alta velocidad, sino también la capacidad de evitar el radar, engañar a los misiles y sobrevivir en medio de intensas batallas aéreas. La combinación de tecnología sigilosa, el último sensor y el sistema de guerra electrónica hace que algunos chorros de combate casi imposibles de ser rastreados, y mucho menos caídos.

Reportado VIVA de WionewsAquí hay cinco de los mejores aviones de combate conocidos como «fantasmas» en el cielo, rápido, ágil y mortal.

5. Typhoon Eurofighter – Rápido, ágil y mortal

VIVA militar: jet de combate de typhoon eurofighter

Eurofighter Typhoon nació de la colaboración de la industria de defensa europea. Este avión es conocido por su extraordinaria agilidad, alta velocidad y el último radar. La Royal Air Force (RAF) señaló que el sensor agudo de Typhoon ayudó al piloto a superar al oponente incluso a intensas batallas aéreas de rango cercano.

4. F-15EX Eagle ii-brutal potencia con tecnología moderna

Firma de compromiso de MOU para comprar 24 unidades de aviones de combate F-15EX.

Aunque no es completamente demonio, el F-15ex Eagle II sigue siendo una amenaza grave en el aire. Equipado con radar AESA (matriz escaneada electrónica activa) y un sofisticado sistema de guerra electrónica, este avión puede transportar grandes cantidades de armas mientras mantiene una velocidad y resistencia extraordinarias. El ejército estadounidense llama al F-15EX como una plataforma de combate que es difícil de soltar.

3. F-35 Lightning II-Versatile Hunters

Viva militar: Jet de combate de la Fuerza Aérea Israelí F-35 (IAF)

F-35 Lightning II es un avión de sigilo de múltiples roles que puede operar en todo clima y misiones. El sistema electrónico combina datos de varios sensores, para que el piloto pueda detectar amenazas antes de ser visto por el enemigo. Los informes de Lockheed Martin dijeron que la ventaja del F-35 digital lo convirtió en uno de los aviones de combate más sofisticados del mundo de hoy.

2. Dassault Rafale – Fighter versátil de Francia

Viva militar: el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, verifica los aviones de combate de Dassault Rafale

Dassault Rafale no solo es rápido, sino también flexible para llevar a cabo la misión. El diseño combina tecnología de sigilo con fuertes dispositivos de guerra electrónica, lo que hace que pueda cambiar los roles de las patrullas aéreas, los bombardeos, a la vigilancia. La Fuerza Aérea Francesa enfatizó que Rafale fue diseñada para permanecer oculta de los radares y misiles enemigos en varias situaciones de combate.

Para obtener información, en septiembre de 2022, el Ministerio de Defensa (Kemhan) firmó la primera fase de contrato para seis unidades de Dassault Rafale. Seguido de la segunda fase en agosto de 2023 con la compra de 18 unidades.

En cuanto al 8 de enero de 2024, el contrato para 18 unidades de la tercera fase de Rafale Fighter fue oficialmente efectivo, lo que aumentó la fuerza de la Fuerza Aérea. Con esta tercera etapa, el total de indonesios al fabricante líder de aviones de Francia, Dassault Aviation, alcanzó las 42 unidades.

Se programó que el primer avión de Rafale llegara a Indonesia a principios de 2026. Se espera que la llegada de esta flota y sus armas y aparatos de apoyo mejoren significativamente la capacidad de combate de la Fuerza Aérea, al tiempo que fortalece la soberanía de Indonesia en el aire.

1. F-22 Raptor-El rey de los cielos es casi impopular

Viva militar: avión de combate Raptor F-22

F-22 Raptor es avión de combate sigiloso La quinta generación diseñó específicamente para controlar el aire. Capaz de bajar a las velocidades de Mach de 2.25, este avión está equipado con diseños de sensores anti-RAAD y sofisticados que dificultan la detección del sistema de defensa del oponente. Según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el F-22 se convirtió en uno de los aviones de Air Fighter más dominantes jamás realizados.