El avión de combate más caro del mundo en 2025, ¡el número 2 fortalece inmediatamente a la Fuerza Aérea!

Yakarta, Viva – En el mundo militar moderno, avión de combate Conviértete en un símbolo de fuerza, así como en la última tecnología de defensa. No solo depende de la velocidad y la potencia de maniobra, este avión también está equipado con sistemas de armamento, radar y habilidades de sigilo que hacen que sea casi imposible ser detectado. Sin embargo, toda la sofisticación llegó a precios exorbitantes.

Citado por Viva de WionewsJueves 14 de agosto de 2025, aquí hay una lista de cinco El avión de combate más caro En el mundo en 2025, junto con características superiores y rango de costos.

1. Lockheed Martin F-22 Raptor- $ 143 millones (RP2.28 billones)



Viva militar: avión de combate Raptor F-22

F-22 Raptor hecho en los Estados Unidos es conocido como uno de los aviones de combate más sofisticados jamás realizados. Diseñado específicamente para la superioridad del aire, este avión también puede llevar a cabo misiones de ataque terrestre y guerra electrónica.

Con la tecnología sigilosa, el radar sofisticado, así como la velocidad y la maniobra extraordinarias, el F-22 es un activo vital para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El precio por unidad alcanza alrededor de $ 143 millones, mientras que el costo total del programa se tragó más de $ 67 mil millones para producir 195 unidades.

2. Dassault Rafale – $ 125 millones (alrededor de Rp. 2 billones)



Viva militar: Jet de combate Dassault Rafale

Dassault Rafale es un avión de combate versátil de Francia que es famoso por flexible en varios campos de batalla. Capaz de llevar a cabo batallas aéreas, ataques terrestres, operaciones de portaaviones, para transportar armas nucleares, Rafale se convirtió en uno de los aviones más confiables de Europa.

En 2013, la variante de dos asientos de Rafale B se valoró en alrededor de $ 98.2 millones en ese momento. Ahora, se estima que el precio promedio de una unidad alcanza los $ 125 millones, comparable a su capacidad completa.

Es esta ventaja la que hace que Indonesia elija a Rafale como parte de la modernización de su flota de combate. No mitigado, Indonesia ordenó inmediatamente 42 unidades en 2024.

Actualmente la Fuerza Aérea (Soy) se está preparando para la llegada del avión a través del lote de capacitación de piloto 1 y el programa técnico de nivel de mantenimiento organizacional (OLM). Un total de 16 personal seleccionado, que consta de 4 pilotos y 12 técnicos, han sido enviados a Francia para someterse a una capacitación intensiva.

El primer avión Rafale estaba programado para llegar a Indonesia a principios de 2026. Llegada combatiente Se espera que Rafale y sus armas y aparatos de apoyo aumenten significativamente la fuerza y la preparación de la Fuerza Aérea para mantener la soberanía del país en el aire.

3. Eurofighter Typhoon – $ 117 millones (RP1.87 billones)



Viva militar: tifón Eurofighter

Los resultados de la colaboración británica, alemana, italiana y española, Eurofighter Typhoon es un avión de combate multi -rol de generación de clases de 4.5. Este avión sobresale en batallas aéreas cercanas y a distancia.

Equipado con Radar Captor-E, un sistema pirata para el seguimiento infrarrojo y un sistema de defensa formidable, Typhoon puede volar más rápido que Mach 2 con la relación de empuje para pesar cerca de 1: 1. Para el mercado de exportación, el precio por unidad es de alrededor de $ 117 millones.

4. Chengdu J-20- $ 110 millones (RP1.76 billones)



VIVA militar: aviones de combate de China, Chengdu J-20

Chengdu J-20 es el primer avión chino de combate sigiloso diseñado para evitar la detección de radar a través de materiales especiales, similar a la tecnología F-22 Raptor.

La última versión de J-20 está equipada con un motor WS-10C hecho en el país, lo que permite que esta aeronave alcance la alta velocidad sin el posquemner. El precio estimado por unidad está en el rango de $ 110 millones, lo que lo convierte en el orgullo de la industria de defensa china.

5. Lockheed Martin F-35 Lightning II- $ 109 millones (RP1.74 billones)



VIVA militar: F-35 Lightning II avión de avión de combate

F-35 Lightning II es uno de los programas de desarrollo de aviones de combate más caros de la historia. Este avión sigiloso de quinta generación viene en varias variantes, con F-35B como el más caro debido a la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente.

Se estima que el precio de una unidad F-35B alcanza los $ 109 millones, sin incluir altos costos operativos y de mantenimiento. Aun así, la combinación de tecnología sigilosa, aviónica sofisticada y capacidades de combate de rol múltiples lo convierten en uno de los aviones de combate más específicos.