El avión de combate J-10 de Pakistán derribó una vez un Rafale indio

VIVA – Aviones avión de combate El J-10 fabricado en China está actualmente en el punto de mira porque fue comprado por Indonesia. ¿Sabías que también se utilizó este avión de combate? Pakistán cuando esté en conflicto con India?

Lea también: Competencia de tecnología de aviones de combate: el F-15EX estadounidense contra el Chengdu J-10 de China, que RI comprará, ¿quién gobernará los cielos?



En el conflicto entre dos países con armas nucleares, India y Pakistán, el mundo está nuevamente preocupado. Sin embargo, en medio de las preocupaciones globales sobre el potencial de una guerra a gran escala, hubo un incidente que llamó la atención de los analistas militares mundiales: Pakistán utilizó un avión de combate de fabricación china para derribar el sofisticado avión de combate de la India, el Rafale, de fabricación francesa.

Este evento se convirtió en un récord histórico, porque fue la primera vez que el avión de combate J-10C de fabricación china, así como el avanzado misil PL-15 que llevaba, se utilizó en una situación de combate real.

Lea también: El avión de combate Chengdu J-10 pronto despegará en Yakarta, ésta es la diferencia con el Rafale propuesto por Indonesia, ¿cuál es más sofisticado?



Todo comenzó con un ataque militante en abril pasado en la región de Cachemira controlada por India. El ataque mató a 26 personas y la India acusó a Pakistán de ser el autor intelectual. En respuesta, India lanzó misiles contra territorio paquistaní. Pakistán no permaneció en silencio y respondió con ataques aéreos y el uso de drones.

En uno de los ataques de represalia, Pakistán afirmó haber logrado derribar varios aviones de combate indios. Sorprendentemente, se dijo que los aviones habían sido derribados por un avión de combate J-10C de fabricación china equipado con misiles PL-15, apuntando al avión Rafale de la India.

Lea también: Comprado por Indonesia, el avión de combate Chengdu J-10 resulta ser utilizado en estos países



El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, transmitió directamente al parlamento que los aviones indios Rafale fueron derribados con éxito por pilotos paquistaníes que volaban J-10C. Dar también reveló que el gobierno chino estaba satisfecho con el desempeño de sus aviones, según informó el guardián.

Según los expertos, este éxito es un momento importante para China porque puede comprobar de primera mano el rendimiento de sus armas en un conflicto real. Hasta ahora, los ensayos militares suelen llevarse a cabo en ejercicios o simulaciones, pero el combate real proporciona datos mucho más precisos.

Siemon Wezeman, investigador principal del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), dijo que todos los fabricantes de armas quieren saber qué tan efectivos son sus productos en una guerra real. Esta es la verdadera prueba para el misil J-10C y el PL-15.