El avión de combate indio Tejas se estrella en el Salón Aeronáutico de Dubái







un avión se estrelló El viernes durante una manifestación en el Salón Aeronáutico de Dubai.

El HAL Tejas indio se estrelló alrededor de las 14:10 hora local mientras realizaba un vuelo de demostración para una multitud.

No quedó claro de inmediato si el piloto expulsado.

humo negro Se elevó sobre el aeropuerto mientras la multitud, incluidos mujeres y niños, observaba.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente