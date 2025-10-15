¡El avión de combate Chengdu J-10 pronto volará en Yakarta!

Jacarta – Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin Finalmente habló sobre el plan de compra. avión de combate Chengdu J-10 de China. Confirmó que pronto llegarán los aviones de combate de cuarta generación y que en un futuro próximo volarán por los cielos de Yakarta.

«El J-10 pronto volará en Yakarta», dijo Sjafrie en la oficina del Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025, citado en el vídeo X. @omdhilproject.

Aunque no ha indicado exactamente cuántas unidades se comprarán, el comunicado enfatiza que el proceso de adquisición del J-10 se encuentra ahora en las etapas finales y está listo para realizarse en un futuro próximo.

Ministro de Defensa (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta Central

Todavía en el nivel de estudio. Soy

Anteriormente, el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría General del Ministerio de Defensa de Indonesia, general de brigada del TNI Frega Wenas Inkiriwang, dijo que el proceso de estudio se llevó a cabo para garantizar que la selección de equipos de defensa realmente satisficiera las necesidades de defensa de Indonesia.

«El avión J-10 está actualmente bajo revisión por parte de la Fuerza Aérea de Indonesia. Queremos la mejor plataforma de equipos de defensa», dijo Frega cuando se reunió en la oficina del Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Frega agregó que hasta el momento el Ministerio de Defensa aún no ha entrado en la etapa de discusión presupuestaria. Esto significa que aún no se ha determinado la cantidad que el gobierno gastará en el plan de adquisición del J-10. Reiteró que la principal prioridad ahora es garantizar la idoneidad del avión para fortalecer la defensa aérea nacional.

Especificaciones del avión de combate Chengdu J-10

El Chengdu J-10 es un avión de combate polivalente de cuarta generación desarrollado por Chengdu Aircraft Industries Corporation desde 1988. Este avión es capaz de realizar misiones aire-aire y aire-tierra, equipado con 11 ranuras para armas, así como un radar Doppler de pulso que puede rastrear hasta 10 objetivos a la vez.

Por su alta maniobrabilidad, el J-10 a menudo se compara con otros aviones de combate modernos como el F-16 Fighting Falcon y el Dassault Mirage 2000.

Para su información, la cuestión de la compra del J-10 se volvió más fuerte después de que el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Indonesia (KSAU), el mariscal del TNI Mohamad Tonny Harjono, visitara la exposición de equipos de defensa en China. En este evento, el avión de combate J-10C fue ofrecido directamente a Indonesia como parte de la cooperación estratégica en el sector de defensa.