El avión de combate Chengdu J-10 pronto despegará en Yakarta, ésta es la diferencia con el Rafale propuesto por Indonesia, ¿cuál es más sofisticado?

Yakarta, VIVA – El ministro de Defensa (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, confirmó que avión de combate El Chengdu J-10 de China pronto surcará los cielos de Indonesia.

Lea también: Comprado por Indonesia, el avión de combate Chengdu J-10 resulta ser utilizado en estos países



«El J-10 pronto volará en Yakarta», dijo Sjafrie en la oficina del Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Aunque todavía no hemos indicado el número exacto de unidades que se comprarán, este paso se suma a la lista de equipos de defensa aérea de Indonesia que continúa reforzándose.

Lea también: RI quiere comprar aviones de combate Chengdu J-10 de China, ¿cuál es la relación con Estados Unidos?



Sin embargo, la presencia del J-10 plantea interesantes comparaciones con el avión de combate francés Dassault. rafaelque también forma parte del plan de modernización TNI AU.



VIVA Military: Avión de combate Dassault Rafale

Lea también: Experto militar chino califica a Indonesia de «beneficio» si adquiere el avión de combate Chengdu J-10



Entonces, ¿qué tan diferentes son los dos sobre el papel? La siguiente es una revisión técnica.

1. Dos grandes rivales de Oriente y Occidente

El Dassault Rafale es un avión de combate polivalente bimotor francés que está en servicio desde 2004. Este avión está diseñado para diversas misiones: desde superioridad aérea, ataque terrestre, reconocimiento, hasta una versión nuclear para la Armada francesa.

Mientras tanto, el Chengdu J-10C es un avión monomotor fabricado en China que se ha desarrollado desde la década de 1990. La última versión, el J-10C, está equipada con un radar AESA, IRST integrado y un moderno sistema de comunicaciones por enlace de datos.

Este avión es muy utilizado por la Fuerza Aérea China (PLAAF) y también se exporta a Pakistán.



VIVA Military: el avión de combate furtivo Chengdu J-10 Mighty Dragion del ejército chino

2. Rendimiento y potencia de crucero

Citado por Aviation Week y Military Watch Magazine, el Rafale tiene una velocidad máxima de Mach 1,8 con un alcance de ferry de hasta 3.700 km. Su radio de combate alcanza los 1.850 km, lo que significa que el Rafale puede sobrevivir más tiempo en el campo de batalla sin tener que regresar frecuentemente a la base.

Mientras tanto, el J-10C tiene una velocidad similar, Mach 1,8, pero con una altitud máxima operativa superior, alcanzando los 18.000 metros. El radio de combate es más limitado, oscilando entre 600 y 1200 km, según la configuración de la misión.

De este modo, Rafale destaca por sus misiones de largo alcancetemporario El J-10C ofrece agilidad y velocidad en altitudes extremas..

3. Motor y eficiencia energética

El Rafale utiliza dos motores Snecma M88-4E, cada uno de los cuales produce 75 kN con postquemador. El diseño bimotor proporciona ventajas en seguridad y estabilidad del vuelo.

El J-10C se basa en un motor AL-31FN de fabricación rusa con un empuje de hasta 123 kN. En la última versión, se ha comenzado a probar el motor WS-10 de fabricación local para aumentar la independencia de la producción china.