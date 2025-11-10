El autor del tiroteo contra un abogado en Tanah Abang recibe un arma de un ciudadano de Timor Leste

Jacarta – La Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Metro Jaya identificó al autor tiroteo con las iniciales HD (37) en Tierra Hermano con la víctima masculina de iniciales WA, que es abogado, y que supuestamente obtuvo un arma de fuego de un ciudadano extranjero (WNA) de Timor Leste.

«Según la información proporcionada por el sospechoso, el arma fue obtenida de un colega de Timor Leste», dijo el director de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iman Imanuddin, cuando se reunió en Yakarta el lunes.

Mientras tanto, el jefe de la Subdirección de Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, explicó que el origen del arma fue obtenido de un extranjero con las iniciales A.



El lugar del tiroteo del abogado en Tanah Abang Foto : Muelle. Policía metropolitana central de Yakarta

«Este hombre con las iniciales A conoció al perpetrador HD alrededor de enero de 2025 en el este de Nusa Tenggara, luego en ese momento se conocieron y se conocieron y en ese momento A le dio un recuerdo del arma», dijo.

Abdul agregó que el sospechoso HD llevó el arma a Yakarta a través de transporte marítimo y luego HD utilizó esta arma para disparar a la víctima.

«Un arma tipo pistola cuyo número de serie ha sido eliminado. Sin embargo, hasta ahora todavía estamos llevando a cabo una investigación en profundidad y buscando al perpetrador A», dijo.

Anteriormente, Polda Metro Jaya descubrió un caso de golpizas y tiroteos en el área de Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, en el centro de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

«Detuvimos al perpetrador con las iniciales HD (37) que cometió graves abusos disparando a la víctima con las iniciales WA en el lado derecho de la espalda», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el general de brigada Ade Ary Syam Indradi en su declaración en Yakarta, el miércoles 29 de octubre de 2025.

Ade Ary explicó que el motivo del perpetrador para llevar a cabo esta acción fue porque se sentía molesto, la víctima y sus colegas entraron por la fuerza y ​​dañaron la puerta del lugar custodiado por el grupo del perpetrador.

«Además, la víctima también intimidó al grupo del perpetrador para que se coordinara con el grupo de la víctima antes de vigilar el lugar», dijo.

Este caso ha sido reportado con el número LP/B/3049/X/2025/SPKT POLRES JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

La policía metropolitana central de Yakarta recopiló pruebas, declaraciones de testigos y cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) para determinar el incidente de golpiza y tiroteo en el área de Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang.