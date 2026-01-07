Jacarta – Densus 88 La Policía Nacional Antiterrorista afirmó que hubo un autor puñalada en Moscú, Rusiael 16 de diciembre de 2025, supuestamente inspirado en un incidente explosión De PEQUEÑO 72Norte de Yakarta.

«Podemos ver la conexión entre el incidente en Moscú y el incidente en Yakarta», dijo la portavoz de Densus 88 AT Polri, Mayndra Eka Wardhana, en el edificio de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en Yakarta, el miércoles.

Mayndra explicó que el autor del apuñalamiento en Moscú fue Mario Nawfal, de 15 años.

El adolescente atacó con un cuchillo en una escuela de la región de Moscú, mató a un niño e hirió a un guardia de seguridad.

La explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading

En cuanto a la conexión con el caso de SMAN 72, Mayndra dijo que en la empuñadura del arma del perpetrador en Moscú estaba escrito «2025, bombardeo de Yakarta».

La escritura se puede ver en la fotografía enviada por el perpetrador al verdadero grupo comunitario criminal que entiende el extremismo y la ideología de la violencia extrema.

«(La foto) fue tomada por el interesado y luego subida a esta comunidad (comunidad de crímenes reales). Se sospecha que esto se inspiró en el incidente de la bomba SMAN 72 en Yakarta», dijo.

El Comité de Investigación de Rusia informó que el incidente ocurrió en el asentamiento Gorki-2, distrito de Odintsovo, región de Moscú.

«Como resultado de las puñaladas sufridas, el niño murió», dijo el comité.

La defensora del niño de la región de Moscú, Ksenia Mishonova, confirmó que un estudiante de cuarto grado murió después del ataque con cuchillo.

«Con profundo dolor, un niño, estudiante de cuarto grado, ha fallecido en el colegio. Además, varias personas resultaron heridas», escribió en Telegram. (Hormiga)