El autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta imitó un crimen ocurrido anteriormente, por lo que se podría decir que fue grandioso.

Jacarta – Agencia Nacional Contra el Terrorismo (BNPT) RI dijo, el perpetrador explosión en SMAN 72 Yakarta Norte accede al grupo verdadero comunidad criminal (comunidad criminal real).

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción niega el caso de corrupción en el intercambio de Google Cloud por petróleo crudo



«En SMAN 72 se sabe que Densus 88 también accedió a un grupo llamado TCC, True Crime Community», dijo el martes el jefe de BNPT Komjen Eddy Hartono en Yakarta.

Explicó que, desde una perspectiva psicológica, las acciones del autor que hizo estallar su escuela fueron mimético radicalización o violencia mimética. En este caso, el autor imita un modo delictivo que ya ha ocurrido antes.

Lea también: Última actualización sobre las víctimas de la explosión del SMAN 72 que aún están siendo tratadas: quedan 6 personas





El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tirado cerca de armas

«Entonces, puede imitar la idea de qué comportamiento está sucediendo para que lo imite y pueda decir que es genial, para que pueda estar orgulloso», dijo.

Lea también: Tras la explosión en SMAN 72, Pramono quiere limitar el acceso de los niños a contenidos violentos



Por lo tanto, BNPT junto con el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA), la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI), el Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) y psicólogos, están mapeando este fenómeno para saber qué rehabilitación se debe llevar a cabo.

«Qué tipo de rehabilitación es adecuada cuando las personas o los niños experimentan presión psicológica, eso es lo que estamos desarrollando ahora», dijo Eddy.

El viernes 7 de noviembre, alrededor de las 12.15 horas, se produjo una explosión en el área de SMA Negeri 72 Yakarta en Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, precisamente en el complejo Kodamar de la Armada de Indonesia (AL).

Según declaraciones de testigos, la explosión se produjo mientras estudiantes y profesores rezaban el viernes en la mezquita de la escuela. La primera explosión se escuchó mientras se pronunciaba el sermón, seguida de una segunda explosión que se cree que vino de una dirección diferente.

La explosión provocó que las víctimas sufrieran diversas lesiones, entre ellas quemaduras y lesiones provocadas por los escombros, y también desató el pánico entre los residentes de la escuela y la comunidad circundante. (Hormiga)