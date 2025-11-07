El autor de la explosión en SMA 72 Yakarta es sospechoso de ser víctima de acoso, dice la policía

Jacarta – La información menciona al sospechoso. autor explosión De AME 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, es víctima de presunto acoso o intimidaciónLa policía todavía está investigando el caso.

Lea también: Historia de la madre de la víctima de la explosión en SMAN 72 Yakarta, el niño se desmayó y fue operado debido a un agujero en los pies y la cara quemada



«Todavía estamos investigando el motivo, ¿la persona involucrada es víctima de acoso? Todavía estamos investigando», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, el sábado 8 de noviembre de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas del PMJ, comisario de policía Budi Hermanto (izquierda)

Lea también: El misterio de la explosión de la escuela secundaria 72 en Yakarta aún no se ha revelado, la policía procesa la escena del crimen hasta la noche



Dijo que aún se están realizando investigaciones en profundidad para que no se confunda la información existente. El ex jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta añadió que hay obstáculos relacionados con la investigación porque hay testigos que todavía están en tratamiento.

«Aún se está investigando porque la mayoría de los testigos todavía están recibiendo tratamiento médico», dijo.

Lea también: Golkar pide que las víctimas de la explosión del SMAN 72 sean tratadas de manera integral: no se traumaticen



Como se informó anteriormente, la policía confirmó que hubo una explosión en SMA 72 North Jakarta, Kelapa Gading, North Yakarta.

Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto. Se dijo que la explosión se produjo en los alrededores de la mezquita. Se sospecha que ocurrió durante las oraciones del viernes.

«Sí, es cierto que hubo una explosión», dijo el viernes 7 de noviembre de 2025.

La explosión se produjo durante el sermón de oración del viernes. En este incidente decenas de personas resultaron heridas. De las decenas de personas, algunas sufrieron quemaduras.

Hasta el viernes por la tarde, 33 víctimas seguían siendo atendidas en dos hospitales. El primero es el Hospital Islámico de Yakarta y el Hospital Yarsi Cempaka Putih, en el centro de Yakarta. Luego, las 21 personas restantes fueron enviadas a casa.

No sólo los profesores, también hubo estudiantes que fueron víctimas de la explosión. La policía también llevó a cabo el TKP (escena del crimen) hasta la noche. El plan es que hoy haya una exposición del caso.