El automóvil Xiaomi se mueve a sí mismo, la maldición de los descuentos de motocicletas Márquez y Honda Electric

Yakarta, Viva – El domingo 5 de octubre de 2025, Viva Automotive Resumiendo las noticias más llenas que nuevamente es un tema candente, a partir del incidente móvil Electricidad de Xiaomi que se mueve solo a la mala suerte Marc Márquez De MotoGP Mandalika. Consulte el resumen breve para que permanezca en la cima con las últimas tendencias automotrices.

Leer también: La actitud elegante de Marc Márquez a Bezzecchi después del accidente en MotoGP Mandalika 202



1. El auto eléctrico está funcionando solo, Xiaomi culpa al iPhone



Xiaomi Su7 caminando solo en China

Leer también: Horrorizado, el video del accidente de Segundos de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025



Un dueño Xiaomi Su7 En China experimentó que su propio automóvil se mudó del área de estacionamiento sin un conductor, registró CCTV y Viral, hasta que Xiaomi investigó descubrió que la causa era el comando remoto de estacionamiento (RPA) del iPhone 15 Pro Max a través de Bluetooth. La compañía declaró que no había daños en el sistema de hardware o errores, solo la respuesta oficial del teléfono móvil registrado, a pesar de reconocer los errores de comunicación iniciales que desencadenaron la especulación y la discusión de riesgo de las características de control de larga distancia. Leer más.

2. La maldición de Mandalika a Marc Márquez continúa

Leer también: MotoGP Mandalika 2025 Jack de crecimiento económico regional e historia de registro





Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

Marc Márquez no pudo terminar en la primera vuelta Motogp Mandalika 2025 después de que su Ducati fue golpeado por Aprilia Marco Bezzecchi, causando cayendo y dolor, continuó la «maldición» desde que el circuito ingresó al calendario MotoGP. Este español nunca ha terminado de jugar a la carrera en Mandalika, incluido el ausente debido al Highide 2022 y un incendio en motocicleta el año pasado, a pesar de venir con grandes ambiciones con Ducati Lenovo. Leer más.

3. Honda nuevamente da un descuento para Motor eléctrico

Honda ofrece un descuento de hasta Rp1 millones más un descuento de cuota de Rp50 mil para el icono E (OTR Rp28 millones) y hasta Rp2 millones para CuV E (OTR Rp54.45 millones) durante octubre de 2025, crédito y efectivo para consumidores minoristas. Este programa está completo con facilidad de registro a través de la aplicación Wahana Honda (WANDA), dirigida a opciones económicas o premium para los ventiladores de motor eléctrico. Leer más.