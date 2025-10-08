El automóvil se incendia después de golpear el árbol en el Phagi de Jaipur, el conductor escapa ileso







Un automóvil se incendió alrededor de la medianoche del miércoles después de que se metió en un árbol en Diggi Road en la ciudad de Rajasthan, Jaipur, dijo. Rajastán El viceministro principal Prem Chand Bairwa, quien llegó al lugar para evaluar la situación, dijo que no hubo bajas en el incidente. El conductor, que estaba solo en el vehículo, escapó sin lesiones.

«Este auto golpeó un árbol de neem y lo desarraigó. El conductor sobrevivió y se le habló. El auto se incendió y fue completamente destruido. No hubo víctimas. La brigada de incendios fue llamada de inmediato», dijo Bairwa a Ani. El viceministro principal estaba en otro sitio de accidentes en la carretera Jaipur-Ajmer cuando se recibió información sobre el incidente de Phagi.

«Estábamos en el sitio del accidente en Ajmer Road cuando recibimos información sobre un automóvil en llamas», dijo Bairwa. Anteriormente, un petrolero que transportaba productos químicos se había embestido en un camión cargado de cilindros de GLP cerca de Sawarda Puliya en Mauzamabad Tehsil de Jaipur. El primer ministro de Rajastán, Bhajanlal Sharma, expresó su preocupación por un incendio masivo que envolvió tres vehículos en el Ajmer Expresión cerca de Mauzamabad Tehsil en Jaipur el martes por la noche.

El conductor y el conductor del vehículo que transportaba cilindros de gas fueron trasladados al hospital. CM Sharma declaró que los equipos de gestión de desastres siguen involucrados en la realización de operaciones de rescate. Agregó que la administración ha recibido instrucciones de garantizar que se proporcione un tratamiento adecuado para los lesionados.

«El accidente de un incendio en un camión cargado de cilindros de gas en la carretera nacional de Jaipur-Ajmer en el área de la estación de policía de Mauzamabad de Jaipur Rural es extremadamente trágica.

«Se han dado instrucciones a la administración del distrito para garantizar un tratamiento adecuado para los heridos y para proporcionar toda la asistencia posible a los afectados. Ruego a Dios por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos afectados por este incidente desgarrador», agregó. Mientras tanto, el viceministro principal, Prem Chand Bairwa, le dijo a Ani que el conductor y el conductor del vehículo que transportaba cilindros de gas fueron trasladados al hospital. Dijo que el accidente trajo tráfico al carretera para detenerse.

«Un vehículo golpeó un petrolero lleno de cilindros de gas por detrás. El conductor y el conductor en el petrolero han sido enviados al hospital. El incidente también detuvo el tráfico en la carretera. IG Rahul Prakash dijo que los camiones y los remolques estaban estacionados cerca de un Dhaba cuando el petrolero cargado de productos químicos chocó con uno de los camiones. Los cilindros de GLP en el camión estallaron, y el petrolero también se incendió.

«No hay informes de lesiones graves, y no se espera que nadie haya sido herido críticamente. Algunos conductores y ayudantes sufrieron heridas leves y han sido llevados al hospital», dijo. «Estamos tomando medidas para evitar el estacionamiento en los bordes de las carreteras, y los camiones ya no podrán estacionarse aquí. Los pasos para evitar tales accidentes se implementarán en el futuro», agregó.

