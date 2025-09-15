El automóvil más grande del mundo tiene un apartamento de lujo.

VIVA -El mundo automotriz siempre está lleno de sorpresas, pero un vehículo realmente robó la atención del público debido a su tamaño extraordinario. El vehículo es Hummer H1 x3Réplica gigante de Hummer H1, propiedad de Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, un multimillonario de los Emiratos Árabes Unidos que también son conocidos como coleccionistas móvil excéntrico.

El jeque Hamad, quien fue apodado «Rainbow Sheikh» debido a su colorida colección de autos, construir este Hummer gigante no solo se exhibirá, sino también como una forma de expresión del arte y su amor por el mundo automotriz. Este auto se exhibe en la historia de Sharjah Off Road Museo E inmediatamente se convirtió en el centro de atención de los visitantes de varias partes del mundo.

El interior del automóvil más grande del mundo tiene un apartamento de lujo

Tamaño asombroso

Hummer H1 X3 tiene una escala de tres veces más grande que el Hummer H1 original. Si Hummer ordinario tiene una longitud de aproximadamente 4.7 metros, entonces esta versión X3 se extiende más de 14 metros. La altura alcanza más de 6 metros, para que los adultos puedan mantenerse altos en el espacio de su cabina sin doblar.

Se estima que el peso de este vehículo alcanza más de 10 toneladas, lo que lo convierte en uno de los autos personalizados más grandes jamás fabricados en el mundo. Debido a su tamaño masivo, este vehículo no se usa en carreteras públicas, sino solo para exhibiciones estáticas en el museo.

Interior como un Departamento

Lo que hace que este Hummer H1 X3 sea más especial es el espacio interior que está diseñado como un mini apartamento. El interior del auto está equipado:

– Pequeña sala de estar con sofá y mesa

– Mini cocina completa con fregaderos

– El baño funciona en su totalidad

– escaleras internas para acceder a varios pisos

En lugar de solo la cabina de un conductor como un automóvil en general, este vehículo realmente puede ser un lugar para moverse. Según el museo, este vehículo fue construido para mostrar que un automóvil puede exceder su función como un medio de transporte y un símbolo de creatividad.

Movido por la máquina original

Curiosamente, a pesar de que hay una escala tres veces mayor, este automóvil aún puede moverse. Hummer H1 X3 utiliza cuatro motores diesel del Caterpillar 3308, cada uno de los cuales se coloca en cada rueda. Pero debido a su tamaño muy grande, este automóvil solo puede moverse lentamente y no operarse en carreteras públicas por razones de seguridad.

Convertirse en un ícono del turismo y el museo

Ahora, Hummer H1 X3 es uno de los principales íconos en el Museo de Historia de Sharjah Off Road, y es una atracción turística automotriz en los Emiratos Árabes Unidos. Los visitantes pueden entrar en el automóvil, ver sus habitaciones y tomar fotos desde adentro y fuera del vehículo.

Este proyecto extraordinario al mismo tiempo muestra hasta qué punto la imaginación y el amor de una persona por el automóvil pueden exceder el límite general. El jeque Hamad logró demostrar que el mundo automotriz no es solo una cuestión de velocidad o la última tecnología, sino que también puede ser un foro para las artes y la creatividad gigantes.