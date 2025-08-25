El automóvil estacionado explotó para hacer un berrinche de residentes de Sumreep, una persona resultó herida.

SumaVIVA -Un L300 Car estacionado en el garaje de las casas de los residentes en Tambaagung Hamlet, Tambaagung Tengah Village, Ambunten District, Sumeneep Regency, de repente explotó y provocaron a los residentes de pánico que se dispersaron de la casa.

Leer también: El hombre fue asesinado flotando en el Siranda Reservoir Semarang, supuestamente tuvo la oportunidad de emborracharse y pelear



Incidente explosión Ocurre el domingo por la mañana, 24 de agosto de 2025, alrededor de las 06.00 Wib. Explosión misterioso Desde el automóvil, un joven con la F (20) provincial sufrió heridas y garajes propiedad de residentes de HM (50) gravemente dañados. Mientras que el dueño de la casa, HM, se sabe que está en Yakarta en el momento del incidente.

La policía regional de Sumeneep junto con el equipo de INAFIS y la estación de policía de Ambunten han realizado escenas de delitos tempranos para investigar las causas de la explosión. El garaje de la casa donde ocurrió la explosión fue equipado de inmediato con una línea policial.

Leer también: Una explosión al borde de la ciudad de Lyon francesa, 1 persona fue asesinada y 18 heridos



El jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Sumenep, AKP Widiarti, dijo que la acusación era temporalmente la explosión provenía de un automóvil estacionado en el garaje, pero la causa exacta aún estaba en el proceso de profundización.

«Todavía se están llevando a cabo investigaciones, se espera que la comunidad permanezca tranquila y no especule antes de que haya resultados oficiales de la investigación», dijo AKP Widiarti.

Leer también: Las víctimas del terremoto de POSO aumentaron en 41 personas, una murió 9 gravemente herido



La policía todavía está reuniendo declaraciones de testigos y examinando cada detalle en la escena. En beneficio de la investigación, alrededor de la escena del crimen, a saber, el garaje de la casa donde la explosión ocurrió inmediatamente equipada con líneas policiales.