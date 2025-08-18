El automóvil en exhibición en Giias 2025 fue producido inmediatamente por la masa.

Gujarat, Viva – Presencia Suzuki Evitara en la exposición Giias 2025 que se celebró recientemente, inmediatamente llama la atención de los visitantes. Este SUV eléctrico aparece como una forma de seriedad del fabricante de automóviles japonés presenta un vehículo ecológico.

El stand de Suzuki está lleno de visitantes que desean mirar más cerca de su forma. Auto eléctrico El último traído desde la India. El diseño moderno con un toque futurista hace que Evitara se destaque entre otras filas de SUV en el evento.

La última noticia de Hindustan dijo que Suzuki Evitara estaba lista para ser producida en masa. Citado Viva Automotive de Dibujos animadosEl lunes 18 de agosto de 2025, este automóvil pronto ingresará a la línea de producción el 26 de agosto de 2025 en el Hansalpur, Gujarat, India.

Este paso es un hito importante porque marca la entrada de Maruti Suzuki en el segmento de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, India es designada como un centro de producción global para este modelo inaugural.

Curiosamente, Evitara no solo se dirige a los consumidores indios, sino también al mercado internacional. Este automóvil se exportará a más de 100 países, incluida la región del sudeste asiático.

La selección de la India como base de producción muestra la ventaja del costo y la preparación de la mano de obra calificada. Con un enfoque de exportación, la capacidad de producción se puede ampliar para que los precios en el mercado interno sigan siendo competitivos.

Maruti Suzuki presenta dos opciones de batería, a saber, 48.8 kWh y 61.1 kWh. Se afirma que las variantes con la mayor capacidad pueden tomar hasta 500 km de llenado.

La capacidad del kilometraje coloca a Evitara paralela a otros SUV de electricidad global. También se cree que los consumidores ya no están preocupados por las limitaciones del poder de crucero.

Se ofrecen tres variantes de ajuste, a saber, Delta, Zeta y Alpha, para llegar a diferentes segmentos de mercado. Además, hay diez opciones de color, incluida una combinación de doble tono que da una impresión más deportiva.