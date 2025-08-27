El automóvil eléctrico de China fue atacado, esta es la estrategia Astra para mantener la cuota de mercado

Yakarta, Viva – Director de PT Astra International Tbk (asii), Henry Tanotopreguntas abiertas estrategia la compañía frente al ataque de alias de vehículos eléctricos vehículo eléctrico (EV) asal Porcelanaque cada vez más inundó el mercado automotriz en el país.

Con una competencia interminable en la industria automotriz en sí, admitió que Astra tiene una estrategia para presentar siempre constantemente tecnología y servicios variados, según las necesidades de los clientes en Indonesia.

«Debido a esta consistencia que hizo que Astra mantuviera con éxito con éxito cuota de mercado Por encima del 50 por ciento «, dijo Henry en Astra International Public Expose, miércoles 27 de agosto de 2025.

Astra International Building

Explicó que la estrategia de Astra para proporcionar productos es examinar la variedad de necesidades del consumidor, así como prestar atención a diferentes factores de poder adquisitivo tanto en grandes ciudades, pequeñas ciudades como en áreas rurales.

«Porque sus necesidades son diferentes. Hay personas que necesitan un automóvil con una capacidad de cinco bancos o siete bancos», dijo.

Otra consideración es la cuestión de diferentes preparaciones de infraestructura en cada región. Donde por ahora, la infraestructura EV en las grandes ciudades tiende a estar mejor preparada que la infraestructura similar en ciudades más pequeñas.

«Entonces, si vemos, del 10 por ciento de la penetración de EV está casi 90 por ciento concentrada en Yakarta y otras grandes ciudades», dijo Henry.

Otro aspecto es la cuestión de comprender a los consumidores o compradores sobre el valor de la compra y venta de EV. Porque según él, los compradores de EV en una región en particular son generalmente compradores adicionales, que no son sensibles al valor de reventa de los automóviles EV que tienden a ser libres.

Por lo tanto, Henry dijo que la venta de automóviles impulsados ​​por motores de combustión interna o motores de combustión interna (ICE) y automóviles híbridos, había contribuido al 90 por ciento a las ventas automotrices nacionales y se extendió de manera uniforme en varias regiones de Indonesia.

«Por lo tanto, Astra también proporciona productos completos que van desde hielo, híbridos y vehículos eléctricos de batería (BEV). De hecho, recientemente en Giias 2025, Astra lanzó dos nuevos productos BEV, a saber, un nuevo BZ4X producido por el crucero local y urbano BEV», dijo Henry.

«Para Hybrid, Astra ha lanzado Rocky Hybrid, que cuesta menos de 300 millones de rp, para complementar los productos híbridos existentes», dijo.