El automóvil de lujo de Mercy que fue aplastado por las ruinas estacionadas en el cuidador de Ponpes de Al Khoziny

SidoarjoViva – En medio del esfuerzo duro, los oficiales evacuaron a las víctimas del colapso del colapso islámico de internado (Ponpes) Al Khoziny, distrito de Buduran, Sidoarjo, el equipo conjunto SAR encontró un automóvil de lujo Mercedes Benz Encontrado en una condición destrozada severa golpeada por las ruinas del edificio.

Leer también: Menko Cak Imin: La policía ha llamado a varias fiestas el impacto del colapso de Al Khoziny Ponpes



El auto negro fue evacuado con éxito detrás de una pila de concreto y hierro el sábado 4 de octubre de 2025 por la tarde. La evacuación se lleva a cabo cuidadosamente utilizando el equipo pesado Excavator propiedad de un equipo conjunto de DLHK, Basarna, BPBD y BPKP.

Información citada por la cuenta de Instagram @surabayakabarmetro. Presidente de RT 7/RW 3 Buduran Village, Munir reveló que el automóvil Mercedes-Benz estaba estacionado junto al cuidador de Ponpes.

Leer también: El Ministro de Religión llamará a todos los líderes del internado islámico que impacta el internado islámico de Al Khoziny



«Una unidad de autos de Mercy también fue destruida por las ruinas. El automóvil fue estacionado previamente al lado del cuidador de Ponpes, precisamente al este del edificio de Musala», dijo Munir, citado desde Instagram @surabayakabarmetro.



El automóvil de lujo de Mercy que aplastó fue golpeado por las ruinas de Al Khoziny Ponpes

Leer también: El doctor reveló que la víctima de la amputación del colapso de los ponpes de Al Khoziny era pensativo



El auto fue aplastado por un pilar de un edificio roto de Musala durante el incidente. Inicialmente, los residentes no sabían la existencia del automóvil porque su posición estaba en el fondo de las ruinas.

«El automóvil está en el piso más bajo, por lo que no se ve de inmediato. Especialmente cuando el incidente allí había un sonido fuerte como un golpe y un espesor polvo que cubría la ubicación», dijo Munir.

Después del proceso de limpieza de los escombros, el naufragio del automóvil de lujo era claramente visible. Luego, el empleado levantó el vehículo usando una excavadora y la movió al camión DLHK para ser evacuado fuera del pesantreno.

Estimaciones provisionales, el automóvil Mercedes-Benz pertenece al cuidador de la cabaña. Pero el tipo y el tipo de vehículo policial no se pueden determinar porque la condición está gravemente dañada y cubierta de polvo y ruinas.

Basado en los resultados de las observaciones de fotos y videos que circulan en las redes sociales, el auto sedán parecía destruido en el techo y el frente hasta que apenas fue reconocido. A partir de una serie de detalles vistos, como la tapa del tanque del tanque a la derecha, grueso overfender en las ruedas delanteras, así como una línea de curva típica debajo de la manija de la puerta, se sospecha que el automóvil es un Mercedes-Benz S-Class W221.

Curiosamente, después de ser transportado utilizando un camión volquete al sitio de eliminación final, el accidente del automóvil finalmente fue devuelto a la residencia del cuidador de la cabaña.