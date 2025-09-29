El autodenoto Godman Saraswati llevado al Instituto de Delhi para recrear la escena del crimen







Godman autodenominado Chaitanyananda Saraswatiquien supuestamente hostigó sexualmente a 17 estudiantes en un instituto privado en Delhi, fue detenido en Agra el domingo. Después de su arresto, Chaitanyananda Saraswati fue llevada a su campus el lunes para recrear la secuencia de eventos, según la policía de Delhi.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Saraswati, de 62 años, quien fue arrestado la madrugada del domingo de un hotel en Agra, fue llevado al instituto donde antes se desempeñó como presidente, dijo un oficial.

El oficial, mientras informaba sobre la situación, dijo que «fue llevado a su oficina y le preguntó sobre los CCTV instalados en el campus y el albergue. También había CCTV fuera de los baños del albergue, cuyos imágenes eran directamente accesibles en uno de los teléfonos móviles recuperados de él», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Anteriormente, cuando Chaitanyananda Saraswati fue arrestado por el Policía de DelhiEl tribunal lo envió a la custodia policial de cinco días.

Durante el interrogatorio, Chaitanyananda probablemente se enfrentará a sus tres ayudantes femeninos, trabajando en diferentes puestos en el Instituto de Gestión de la India Sri Sharada aprobado por Aicte, informó PTI.

Junto con el autodenominado Godman, sus ayudantes también han sido acusados ​​de amenazar a los estudiantes y obligarlos a eliminar los mensajes lascivos enviados por él.

Los funcionarios de la policía dijeron que el autodenominado Godman Saraswati había estado en el extranjero desde julio y regresó a la India el 6 de agosto.

Después de que fue contratado por acoso sexual, se emitió una circular de vigilancia (LOC) para que le impidiera salir del país.

Mientras se esconde, supuestamente viajó entre Vrindavan, Mathura y Agra, usando taxis y permaneciendo en hoteles presupuestarios para evitar detenciónSegún PTI.

El acusado y sus ayudantes también afirmaron falsamente tener vínculos con la oficina del Primer Ministro para asegurar la cooperación mientras evadían a las autoridades, dijo la policía.

Los funcionarios de la policía destacaron además que «tres teléfonos móviles y un iPad fueron recuperados de él. Uno de los teléfonos le dio acceso a las imágenes de CCTV del Instituto, según PTI.

Anteriormente, la policía congeló alrededor de Rs 8 millones de rupias depositadas en varias cuentas bancarias y depósitos fijos vinculados a él. Según el FIR, Saraswati obligó a las estudiantes a visitar sus cuartos a altas horas de la noche, les enviaron mensajes inapropiados a horas impares y monitorearon sus movimientos a través de los alimentos de CCTV.

(Con entradas de PTI)





