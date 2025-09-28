El autodenoto Godman Chaitanyananda Saraswati celebrado en Agra por la policía de Delhi







El autodenominado Godman Chaitanyananda Saraswati, quien supuestamente hostigó sexualmente a 17 mujeres en un instituto privado aquí, fue detenido de Agra El domingo temprano, dijo la policía de Delhi. Un equipo de policía de Delhi rastreó a Saraswati (62) hasta Agra basado en un aviso, dijeron las autoridades.

Anteriormente, la policía congeló Rs 8 millones de rupias vinculadas a Saraswati y estacionó en múltiples cuentas bancarias y depósitos fijos. Según el FIR, Saraswati, ex presidente del Instituto de Gestión del Suroeste de Delhi, supuestamente obligó a las estudiantes a visitar sus cuartos a altas horas de la noche y les envió mensajes de texto inapropiados a horas impares. Supuestamente realizó un seguimiento de los movimientos de los estudiantes a través de su teléfono.

