El autodenominado Godman reservado para estudiantes de «acosar sexualmente» en el Instituto Delhi







Un Godman autodenominado, una vez asociado con una organización religiosa reputada, está en el centro de un policía Investigación después de que varias estudiantes de un instituto de gestión lo acusaron de acoso sexual.

El acusado, Swami Chaitanyananda Saraswati, anteriormente conocido como Swami Parthasarathy, ha evadido hasta ahora el arresto a pesar de las redadas y la vigilancia.

Según la policía, el acusado era un Sanchalak (miembro del comité de gestión) en el Instituto Sri Sharada de Gestión India en el suroeste de Delhi. La policía también encontró en el sótano del Instituto un automóvil Volvo con una matrícula diplomática falsificada, 39 Un 1, utilizada por Saraswati.

Esta no es la primera vez que enfrenta tales acusaciones. Fuentes policiales dijeron que se presentó un caso de fraude y abuso sexual contra él en la estación de policía de la Colonia de Defensa en 2009, mientras que se presentó otra queja de abuso sexual en la estación de policía de Vasant Kunj en 2016.

En el último caso, la queja se presentó el 4 de agosto en la estación de policía de Vasant Kunj North.

Durante la investigación, se registraron las declaraciones de 32 femeninas PGDM (Diploma de Postgrado en Administración) con becas EWS. De estos, 17 alegó que Saraswati usó un lenguaje abusivo, envió mensajes obscenos e hizo avances físicos no deseados.

La policía dijo que tres mujeres, que se desempeñan como miembros de la facultad y administradores en el institutoSupuestamente colocó al acusado presionando a los estudiantes para que cumplan con sus demandas.

«Su papel está actualmente bajo investigación, y el alcance total de su participación se determinará una vez que Saraswati sea detenido», dijo un oficial.

Se registró un caso bajo las disposiciones relevantes del Bharatiya Nyaya Sanhita, con 16 víctimas más tarde depositando ante un magistrado.

La policía ha incautado el automóvil Volvo con el número diplomático y ha presentado un segundo FIR el 25 de agosto. El acusado ha estado evadiendo arresto desde entonces, dijeron.

Mientras tanto, el Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham en Sringeri de Karnataka de él.

«Por la presente, se informa al público que Swami Chaitanyananda Saraswati, anteriormente conocida como Swami (Dr.) Parthasarathy ha participado en actividades ilegales, inapropiadas y perjudiciales para los intereses de Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Peetham. Un resultado, el Peetham ha cortado todos los lazos con él «, dijo el comunicado.

Además, dijo que el Peetham también se ha alojado quejas con las autoridades relevantes con respecto a los «actos ilegales» cometidos por Saraswati.

La declaración agregó que el Consejo de Educación Técnica de All India (AICTE) ha aprobado el funcionamiento del ‘Instituto Sri Sharadha de Investigación de la Gestión India’ en nombre del Peetham del Parcela No. 7, Área Institucional, Fase II, Vasant Kunj, Nueva Delhi.

«El Peetham administra la institución a través de un consejo de gobierno, presidido por el Dr. Krishna Venkatesh, un educador respetado, junto con otras personas distinguidas. El Consejo de Gobierno está tomando medidas activamente para garantizar el bienestar de los estudiantes y evitar cualquier interrupción de los programas educativos en curso», dijo.

La policía dijo que se están realizando esfuerzos para rastrear a Saraswati, y se han formado múltiples equipos. Las fuentes también dijeron que los equipos mantienen una vigilia estricta en los aeropuertos para evitar que huya del país. Otra fuente afirmó que su última ubicación fue rastreada en Agra, y los equipos están realizando redadas.

«Los equipos han estado realizando redadas en sus escondites conocidos en Delhi y estados vecinos, incluida Agra, donde se encontró su última ubicación», dijo la fuente.

Los investigadores dijeron que las declaraciones de estudiantes, miembros de la facultad y personal están siendo verificados cruzados, mientras que la evidencia digital, incluidos los mensajes y los registros de llamadas, se ha recopilado como parte de la investigación.

«Las acusaciones son graves, que involucran múltiples víctimasY estamos siguiendo el caso con prioridad «, dijo el oficial de policía, y agregó que el acusado, sin embargo, permanece en libertad.

Según la declaración policial, el caso se registró en virtud de las Secciones 75 (2) (acoso sexual), 79 (palabra, gesto o acto destinado a insultar la modestia de una mujer) y 351 (2) (intimidación criminal) de la estación de policía de Bharatiya Nyaya (BNS) en la estación de policía de Vasant Kunj North.

Durante la investigación, se analizaron las imágenes de la cámara de CCTV y se realizaron varias redadas en múltiples direcciones residenciales vinculadas al acusado.

Fuentes policiales dijeron que los discos duros y las grabadoras de video de la red (NVRS) recolectadas del Instituto fueron enviados al Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) para su examen.

Fuentes policiales revelaron que, por última vez que fue rastreado hasta Agra, el acusado ha estado cambiando sus ubicaciones con frecuencia para evitar la captura. También está evitando el uso de teléfonos móviles para evitar el seguimiento.

Proveniente de Odisha, Saraswati había estado viviendo en un ashram en Delhi durante los últimos 12 años, donde sirvió como cuidador y operador.

Las fuentes del equipo investigador agregaron que la evidencia digital, incluidos los chats y los registros de SMS, ya se han asegurado. Esto será crucial para corroborar los testimonios de las víctimas, dijeron.

La policía también sospecha que Saraswati mantuvo fuertes conexiones entre los estados, lo que probablemente lo ayudó a permanecer fuera del alcance a pesar de las repetidas. ataques.





Fuente