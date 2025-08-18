El autobús Transjakarta está lleno de creadores locales

Yakarta, Viva – Armada Transjakarta Parecer diferente en el 80 aniversario de la República de Indonesia. Los siete autobuses regulares se transformaron en la Galería de Arte que se extiende a través de la campaña «Forward Me» que presentaba el trabajo de la propiedad intelectual (IP) local resultante de la curación del Ministerio de Economía Creativa con Tale X.

Esto no es solo embellecer el autobús, sino que también lleva la misión de presentar el carácter creativo de los hijos de la nación al público en general. Los autobuses Transjakarta que condujeron en la ruta principal de la ciudad capital ahora están decorados con un visual a todo color de la calle Tenka, Beemala, Agus, Starla X Zivana, Miyu, Kembu Club y Jakarta Jatpe.

El director del presidente de Transjakarta, Welfizon Yuza, enfatizó que el transporte público tiene un papel importante no solo en la movilidad de los ciudadanos, sino también como medio de comunicación visual.

«Transjakarta está en contacto con millones de personas. Por lo tanto, la presencia de obras de propiedad intelectual local en nuestra flota es una forma efectiva de introducir la cultura y la creatividad indonesia», dijo en un comunicado oficial recibido por Viva Automotive, lunes 18 de agosto de 2025.

Los cambios en la cara Transjakarta son inseparables del papel de MaxDecal, un pionero de las pegatinas automotrices premium que se cree que presentan la mejor calidad de impresión en el autobús exterior. Nofian Hendra, director del proyecto y RND MaxDecal, dijo que su partido quería garantizar que una IP visual local se desempeñara de manera óptima.

«Maxdecal como socio estratégico de apoyo del Ministerio de Economía Creativa participó en esta colaboración. La presencia de productos maxdecales es un símbolo de compromiso para llevar a los creadores locales no solo conocidos en el país, sino también al escenario global», dijo.

Para este proyecto, MaxDecal utiliza películas de impresión de materiales comerciales LMP85 combinadas con la película Súper Gloss Sobrevalting ECL120. La combinación produce un color más sólido y es resistente a la intemperie extrema.

«El apoyo de MaxDecal en esta campaña es una prueba de la calidad de nuestros productos premium», dijo Nofian.

Cada unidad de bus Transjakarta requiere un tiempo de instalación de 8-12 horas con un alto nivel de precisión. El mayor desafío es en el proceso de diseño Prepress que debe ajustar el diseño de IP al cuerpo del bus.

Sin embargo, el resultado final muestra imágenes que son vibran y impresionantes, al tiempo que mantienen los estándares de seguridad de la flota.

La presencia de autobuses Transjakarta decorados con IP local es una prueba de que el transporte público puede ser una etapa cultural. Cada vez que cruza las calles de Yakarta, el autobús no solo transporta a los pasajeros, sino que también lleva un mensaje de orgullo, creatividad e identidad de la nación a los ojos del mundo.