El autobús que transporta indios atacados cerca del pasajero de Katmandú herido en los disturbios de Nepal







Un autobús turístico indio que regresa del templo Pashupatinath en Katmandú Supuestamente fue atacado por los manifestantes en medio de los disturbios en curso en Nepal, dejando a varios pasajeros heridos, según el conductor del autobús.

El supuesto incidente tuvo lugar el 9 de septiembre cerca de Sonauli en la frontera entre la India-Nepal, cuando los agitadores atacaron el autobús con 49 indios. Según los informes, las piedras se arrojaron, destrozando ventanas y herir a los pasajeros, incluidas las mujeres y las ancianas, afirmó el conductor.

Según los informes, las autoridades locales admitieron a los heridos a un hospital en Katmandú, mientras que los pasajeros restantes fueron volados a India en un avión especial organizado por la embajada india con la ayuda del gobierno nepalés.

Hablando con los periodistas en Sonauli aquí, el conductor del autobús Ramu Nishad dijo: «Regresamos después de tener a Darshan (en el templo Pashupatinath), cuando de repente una multitud rodeó nuestro autobús y atacó sin razón. Había mujeres y personas mayores entre los pasajeros, pero a los protestantes no les importó».

Liderado por la juventud Grupo Gen Z, que encabezó las protestas antigubernamentales en Nepal, había dicho el jueves que el Parlamento debía disolverse y que la Constitución debe modificarse para reflejar la voluntad de la gente, ya que el número de muertes de las manifestaciones aumentó a 34.

Los manifestantes de la Generación Z organizaron una reunión de prensa aquí para expresar sus puntos de vista, mientras que algunos de sus representantes estaban ocupados manteniendo discusiones con el presidente Ramchandra Paudel y Jefe del ejército Ashok Raj Sigdel en la sede del ejército para encontrar una solución a la actual crisis política.

