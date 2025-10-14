El autobús Jaisalmer-Jodhpur AC se incendia y 16 resultan gravemente heridos; se temen muertes







Un autobús privado que viajaba de Jaisalmer a Jodhpur se incendió el martes, hiriendo gravemente a 16 personas, y se teme que algunas hayan muerto. policía dicho.

Por el momento se desconoce el número de víctimas. Sin embargo, el IG Jodhpur Rajesh Meena dijo: «El equipo de la FSL está llegando al lugar. En algún momento quedará claro cuántas víctimas hay en el incidente».

La policía dijo que el autobús, que transportaba a 57 pasajeros, salió de Jaisalmer alrededor de las 3 de la tarde. En la carretera Jaisalmer-Jodhpur, comenzó a salir humo de la parte trasera.

El conductor detuvo el autobús al costado de la carretera, pero momentos después las llamas envolvieron el vehículo.

Vecinos y lugareños acudieron al lugar y colaboraron en las labores de rescate. Se informó a los bomberos y a la policía, y los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital Jawahar en Jaisalmer para recibir tratamiento.

La policía dijo que 16 resultaron gravemente heridos. pasajeros han sido remitidos a un hospital de Jodhpur.

Prima facie, parece que el incendio se produjo debido a un cortocircuito, dijo la policía.

La administración del distrito de Jaisalmer dijo que comenzó rápidamente las operaciones de socorro y rescate después de recibir información sobre el incidente.

El recaudador de distrito Pratap Singh ordenó a los funcionarios que garantizaran atención médica inmediata a los heridos. También se publicaron números de línea de ayuda.

El gobernador Haribhau Bagade, el ministro principal Bhajanlal Sharma, el ex ministro principal Ashok Gehlot, el presidente estatal del BJP, Madan Rathore, y otros líderes expresaron su pesar por el trágico incidente.

El primer ministro dijo que se han dado instrucciones para garantizar el tratamiento médico adecuado para los heridos y toda la asistencia posible a los afectados.

«El incidente del incendio de un autobús en Jaisalmer es extremadamente desgarrador. Expreso mi más sentido pésame a los afectados por este trágico accidente. Se han dado instrucciones a los funcionarios interesados ​​para el tratamiento adecuado de los heridos y para brindar toda la ayuda posible a las víctimas», publicó Sharma en X.

