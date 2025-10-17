¿El autobús Isuzu Traga está listo para reemplazar el papel de Elf? Esta es la ventaja

Yakarta, VIVA – Hasta ahora, el nombre Isuzu ha sido sinónimo del modelo Elf, un vehículo polivalente que se ha convertido en un icono del transporte de pasajeros en Indonesia. Pero ahora, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) tiene nueva munición no menos interesante: Isuzu Traga Autobús.

Este vehículo comercial ligero ha comenzado oficialmente a ser pedido por consumidores en varias regiones. Traga Bus está aquí para responder a las necesidades del segmento de transporte de pasajeros que requiere vehículos resistentes, cómodos y de fácil mantenimiento.

No sólo para viajes o autobuses lanzadera, Traga Bus también se puede utilizar como vehículo de recogida para empleados, ambulancia y vehículo turístico.

«Presentamos el autobús Isuzu Traga como una solución para la movilidad comunitaria y un apoyo a los actores empresariales para que puedan seguir desarrollándose», dijo Rian Erlangga, jefe de la división de estrategia empresarial de PT IAMI en un comunicado oficial.

«Este vehículo está diseñado para ser seguro, cómodo, duradero y con bajos costos de propiedad. Estamos seguros que Traga Bus podrá ser aceptado en diversas zonas, tanto urbanas como rurales», afirmó.

Diseñado con una longitud de 4.450 mm, una anchura de 1.695 mm, una altura de 1.955 mm y una distancia entre ejes de 2.250 mm, el Traga Bus tiene una cabina espaciosa con capacidad para 11 pasajeros más 1 conductor.

La posición del asiento es espaciosa con suficiente espacio para las piernas y la cabeza, mientras que el radio de giro es de sólo 4,5 metros, lo que facilita las maniobras en carreteras estrechas, una ventaja importante para un vehículo operativo.

En el sector del confort, Isuzu ha perfeccionado los componentes del tren de rodaje y el sistema de suspensión para hacer la conducción más suave. También se agrega un filtro de combustible para lograr un rendimiento más estable del motor.

Como resultado, Traga Bus puede proporcionar mayor comodidad y alta durabilidad para el uso diario.

En cuanto a potencia, Isuzu apuesta por el mítico motor diésel 4JA1-CR de 2.499 cc que cumple la normativa de emisiones Euro 4.

Este motor es capaz de producir 80 CV a 3.500 rpm y un par máximo de 191 Nm entre 1.800 y 2.400 rpm. El carácter del motor es conocido por ser eficiente, resistente en subidas y fácil de mantener, adecuado para empresas que exigen una alta confiabilidad.

Como producto de fabricación nacional, el autobús Isuzu Traga también recibió la certificación de nivel de componente nacional (TKDN).

El soporte de una extensa red posventa, que incluye Mobile Isuzu Workshop (BIB) e Isuzu Part Depo, fortalece aún más los servicios para los consumidores en toda Indonesia.