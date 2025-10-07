El autobús de Karnataka corta a los devotos caminando hasta el templo de Huligemma tres muertos







Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que un autobús privado de entrenador durmiente atropelló a un grupo de devotos que participaron en un Padayatra cerca de la aldea de Kookanapalli en el distrito de Koppal, dijo el lunes la policía.

El incidente ocurrió en Carretera nacional 50 Cuando los devotos caminaban hacia el templo de Huligemma en el pueblo de Koppal Taluk de Huligi. El fallecido ha sido identificado como Annapurna (40), Prakash (25) y Sharanappa (19), todos los residentes de la aldea de Tarihala en Rona Taluk del distrito de Gadag.

Según la policía, los devotos habían comenzado su Padayatra al Templo de Huligemma hace dos días. Estaban a solo unas pocas horas de llegar al santuario cuando golpeó la tragedia.

Según los informes, el autobús, un entrenador de durmiente privado, viajaba de Sindhogi a Bengalurú En el momento del accidente.

Otros cuatro sufrieron heridas en el incidente e inmediatamente fueron trasladados al Hospital del Distrito de Koppal para recibir tratamiento. Una persona escapó por poco de la muerte, agregaron las autoridades.

El Superintendente de Policía, el Dr. Ram Aasiddi, visitó la escena del incidente e inspeccionó el sitio.

«Se ha registrado un caso bajo la jurisdicción de la estación de policía de Munirabad», dijeron las autoridades.

Se está realizando una investigación adicional para determinar la causa del accidente.





