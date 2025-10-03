¡El autobús Damri Ciros en la carretera de peaje de Jorr, Panik Panik se dispersó!

Yakarta, Viva – una unidad Autobús de Damri repentino quemado Genial en la sección Peaje jorrPrecisamente la dirección de la dirección de Cikampek por delante del portal MBZ desde Tanjung Priok, viernes por la tarde, 3 de octubre de 2025.

Leer también: ¡Temprano en la mañana hace una conmoción! Transjakarta autobús que transporta pasajeros para ir a la tienda en Cakung, 6 personas heridas



El incidente causó una escena de otros usuarios de la carretera, además, el momento de los segundos de fuego había sido grabado por cámaras aficionadas y virales en las redes sociales. Uno de ellos fue subido una cuenta de Instagram @Info_Jabodetabek. Se vio que el fuego había ampliado la parte posterior del autobús, mientras que el humo negro espeso se elevaba en el medio del vehículo.

«El autobús Damri se incendió en la carretera de peaje Jorr, el área de Jatiasih», dijo en la cuenta, el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Kai señaló 325.5 mil personas en el tren largo período de vacaciones



Mientras tanto, el jefe del padre de la Patrulla de Jalan Raya Cikampek, dijo la comisionada de policía Sandy Titah Nugraha, el autobús partió del aeropuerto Soekarno-Hatta con el objetivo de Purwakarta.

Leer también: BPS: Umrah Pilgrims Jack El número de pasajeros en el transporte aéreo internacional julio de 2025



«Al llegar a la escena del crimen (escena del crimen), según la declaración del conductor, hubo una señal de advertencia en el tablero. Luego, el conductor se registró en la sala de máquinas», dijo Sandy.

Los resultados de la verificación, supuestamente un cortocircuito en el cable eléctrico para activar chispas. En cuestión de minutos, las llamas se estaban haciendo más grandes y devoraron el cuerpo del autobús.

«Hay cables que son cortos y causan fuego», dijo.

Afortunadamente, a pesar de que el incendio quemó el autobús, no hubo bajas. Todo pasajero logró salir y sus pertenencias evacuado antes de que el fuego se ampliara. Este incidente había causado atascos de tráfico alrededor de la ubicación porque muchos automovilistas disminuyen la velocidad del vehículo para ver el incidente.

«Todos los pasajeros y bienes fueron evacuados con éxito», dijo Sandy.

https://www.instagram.com/reel/dpwbl45ky3h/?igsh=mzhsowrqz2xhc2fy