El auto usado de Valentino Rossi bate récord en subasta, ¡el precio te llama la atención!

VIVA – Leyenda de MotoGP nueve veces campeón del mundo valentino rossi volviendo a robar la atención, esta vez no en moto, sino pasando por móvil carreras que él había conducido.

el auto es BMW El M4 GT3 con número de chasis 22-046, que Rossi utilizó en carreras de GT desde 2023 hasta principios de 2025, se vendió mucho más allá de lo estimado en subasta RM Sotheby’s Múnich.



Valentino Rossi, propietario del equipo Pertamina Enduro VR46 Racing

Rossi decidió retirarse de MotoGP a finales de 2021 y pasarse al mundo del automovilismo. Con los equipos Team WRT y BMW M Motorsport, utilizó el BMW M4 GT3 (n.º 46) en varios campeonatos, incluidos GT World Challenge Europe, FIA WEC y carreras de resistencia como las 12 horas de Bathurst.

El coche con chasis 22-046 registró una victoria en el Camino a Le Mans, podios en Misano, Imola y Fuji, y terminó cuarto en su debut en el WEC 2024 en Qatar.

Curiosamente, este coche se vende en estado de «fin de carrera», lo que significa que lo que se subasta es una unidad que realmente se utilizó hasta el final de la carrera, con marcas, rayones, piedras de asfalto y polvo de frenos.

BMW aplica una capa de laca transparente especial para preservar esta condición como parte de la autenticidad. coleccionista.

Antes de la subasta, el precio estimado de este coche estaba en el rango de 435.000 euros o alrededor de 8.300 millones de IDR a 485.000 euros o el equivalente a 9.300 millones de IDR. Sin embargo, cuando llegó el día de la subasta, el precio de remate finalmente alcanzó los 646.250 euros o el equivalente a 12.400 millones de IDR.

Esto demuestra que el atractivo del nombre Valentino Rossi, el valor histórico del coche y el estado original de la unidad lo hacen muy buscado por los coleccionistas.

Varios factores clave explican por qué este coche se vende tan bien:

– Conexión directa con Rossi: el nombre de Valentino Rossi es el principal imán del coche que conduce, lo que tiene un valor añadido para los aficionados al deporte del motor y los coleccionistas de automóviles.

– Uso en alta competición y éxito real: esta unidad no es sólo un “coche promocional”, sino que en realidad se utiliza en la pista, logrando victorias y podios.

– Estado auténtico de la unidad: en lugar de restaurarse, los coches se venden en condiciones de carrera, lo que generalmente se considera más valioso para los coleccionistas.