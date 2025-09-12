El auto SUV de los funcionarios de los funcionarios sube en clase, comprando una lotería

Tokio, vivo – Toyota nuevamente hizo un avance al lanzar una edición limitada de Land Cruiser GR Sport. Este modelo es conocido como un vehículo favorito para los funcionarios debido a su dureza y prestigio. Esta vez, la última versión es más feroz y exclusiva para que no todos puedan tenerla.

Citado de CarsCoops, el viernes 12 de septiembre de 2025, esta edición especial de Land Cruiser fue nombrada Rally Raid, inspirada en el éxito del equipo de Toyota en el evento Dakar Reli. El automóvil fue hecho para celebrar la duodécima victoria consecutiva en la categoría de vehículos de producción. Este toque especial confirma la posición de Land Cruiser como un SUV superior resistente.

En términos de apariencia externa, Toyota no solo está conectando pegatinas o insignias. Rally Raid está equipado con un borde de aleación de aleación de 18 pulgadas envuelto en un neumático de campo abierto Toyo todo terreno. Además, las pinzas de freno rojo, los ganchos de grúa y la aleta y los gráficos especiales de lodo, los tonos del auto de rally se sienten más gruesos.

Además de la apariencia, el sistema de suspensión y el soporte de cabina también obtuvieron un aumento. Este cambio dificulta la comodidad de conducir sin sacrificar el rendimiento en Medan. De esa manera, este SUV no es solo una cara elegante, sino también más calificada en todas las condiciones de la carretera.



Toyota Land Cruiser 300 Rally Rally

Al ingresar a la cabina, los matices del lujo se sintieron inmediatamente. El asiento está recubierto de cuero y gamuza premium con un diseño especial de la edición Rally Raid. En la consola central, se instala una placa de edición limitada que se suma a la impresión exclusiva.

Curiosamente, algunos de estos cambios también pueden ser disfrutados por el propietario de GR Sport Land Cruiser. Toyota ofrece un paquete de accesorios de conversión, específicamente para variantes del motor diesel. De hecho, varios componentes se venderán por separado en el concesionario oficial de Toyota Japón.

El motor no experimenta cambios significativos. Land Cruiser todavía se basa en un motor diesel V6 Twin-Turbo de 3.3 litros que funciona con 304 caballos de fuerza con 700 nm de torque. Esta potencia se canaliza a cuatro ruedas a través de una transmisión automática de 10 velocidades.

Con respecto a la cantidad de producción, Toyota limita muy bien. Solo hay 12 unidades de Rally Rally hechas, más 12 paquetes de conversión para el antiguo propietario. Esta cantidad limitada hace que sea más difícil de alcanzar a pesar de que tiene fondos.

El precio ofrecido es bastante alto. Se estableció una unidad de Rally Raid en alrededor de 9.38 millones de yenes o equivalentes a RP. 970 millones, mientras que el paquete de conversión se valoró en 1.51 millones de yenes o alrededor de RP. 156 millones. Compare con el precio de un GR Sport Land Cruiser estándar en Japón que comienza desde 8.13 millones de yenes.

Para obtenerlo, los posibles compradores no pueden ordenar así. Toyota implementa un sistema de lotería en un concesionario oficial entre el 11 y el 28 de septiembre. Los ganadores de la nueva lotería fueron anunciados a mediados de octubre, con la entrega de la unidad programada en diciembre.