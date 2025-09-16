El auto más caro de Toyota no es SUV Century

Tokio, vivo -Toyota Sorprendentemente al público al lanzar la Palette E como el automóvil más caro en sus filas de sus productos. Este vehículo eléctrico versátil se vende en Japón con un precio de ¥ 29 millones o alrededor de Rp3 mil millones.

Citado Viva Automotive De CarsCoops, martes 16 de septiembre de 2025, el número es incluso más alto que Toyota Century El SUV tiene un precio de 27 millones o alrededor de Rp2.8 mil millones.

E-Palette llegó por primera vez como un concepto en CES 2018. Toyota luego presentó la última versión en la Olimpiada Tokio 2021. Después de una serie de desarrollos, la versión de producción finalmente se comercializó oficialmente en Japón.

El diseño es único con una caja simétrica futurista. Grandes paneles de vidrio, luces LED redondas y pantallas digitales hacen que se vea diferente de los autos Toyota en general. El logotipo de Toyota se coloca en una rejilla, dando una impresión amigable pero moderna.

La versión de producción viene con una mejora práctica. Las ventanas laterales más anchas, las luces indicadoras están montadas en el marco del parabrisas, y la parte posterior se asemeja a la parte delantera con la adición de luces rojas. Los pilares resistentes hacen que el cuerpo sea más sólido y firme.

En la cabina, la posición de dirección se coloca en el medio con el volante del modelo de yugo y el sistema de dirección. Los paneles de instrumentos digitales están en el centro, acompañados de pantallas de información y entretenimiento a la derecha e izquierda, así como monitores para monitorear la cabina. El botón físico todavía se proporciona para que la función principal sea fácilmente accesible.

La accesibilidad es el principal valor de venta de E-Palette. Los pisos bajos que se pueden ajustar, las puertas correderas anchas y las rampas plegables facilitan los usuarios de sillas de ruedas y cochecitos. La capacidad total llega a 17 personas, incluidos los conductores.

El interior es flexible y se puede ajustar para las necesidades. Toyota ofrece una gran opción de bloqueo de silla de ruedas digital. Con la planificación espacial que se puede cambiar, este vehículo puede funcionar como un transporte matutino, camiones de comida durante el día o clubes nocturnos.

Por ahora, la nueva E-Palette admite la asistencia del conductor de Nivel 2. Sin embargo, Toyota preparó a Kityang automatizado para permitir que los vehículos se incrementen al nivel 4 autónomo en el año fiscal 2027. Las manifestaciones con los concesionarios y los gobiernos locales han ingresado a un plan de juicio.

Con respecto a la energía, E-Palette está equipada con 201 motor eléctrico con una velocidad máxima de 80 km/hora. La capacidad de la batería de 72.82 kWh es capaz de viajar una distancia de hasta 250 km en un contenido completo. El llenado rápido permite que la batería se llene 80% en 40 minutos, mientras que los enchufes ordinarios requieren aproximadamente 12 horas.