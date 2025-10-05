El auto eléctrico está funcionando solo, Xiaomi culpa al iPhone

Beijing, Viva – un propietario Auto eléctrico Xiaomi SU7 en China sorprendió al público después de que su vehículo de repente caminó solo. En las imágenes de CCTV que compartió, el automóvil fue visto saliendo del área de estacionamiento sin un conductor. Este evento fue inmediatamente viral y causó mucha especulación.

Leer también: Aunque golpeado por cientos de millones de descuentos, las ventas de automóviles eléctricos todavía están tropezando en Japón



Xiaomi luego publicó los resultados de las investigaciones oficiales a través de las redes sociales. La compañía dijo que había formado un equipo especial para examinar el registro del sistema de vehículos y el registro operativo móvil conectado. La investigación se llevó a cabo con plena aprobación del propietario del automóvil.

Citado Viva Automotive de CarnewschinaDomingo 5 de octubre de 2025, se descubrió que dos dispositivos tenían acceso al control del automóvil. El primero es el iPhone 16 Pro con el código interno del iPhone 17.1, mientras que el segundo iPhone 15 Pro Max con el código de iPhone 16.2. Ambos dispositivos se verifican a fondo.

Leer también: Pelita Water y Byd Haka Auto compartirán autos eléctricos, anote las condiciones



Según Xiaomi, en el momento del incidente, el automóvil recibió el comando de asistencia de estacionamiento remoto (RPA) del iPhone 15 Pro Max. El comando activa el sistema de estacionamiento automático que hace que el automóvil avance. La función RPA está diseñada para funcionar solo si hay una conexión Bluetooth.

Xiaomi también reconoce los errores de comunicación en las primeras etapas. El servicio al cliente había llamado al dispositivo como «iPhone 16», aunque lo que significa es el iPhone 15 Pro Max con el código interno del iPhone 16.2. Este término error se llama activar confusión pública.

Leer también: Prueba de confort y rendimiento XPeng G6 Pro, duro en la inclinación y práctica cuando se estaciona



El propietario del vehículo había rechazado la explicación inicial de Xiaomi. Solicitó que la compañía abriera un registro completo, no solo una breve cotización. Esto es para asegurarse de que no haya errores del sistema en el automóvil.

En el último informe, Xiaomi enfatizó que no hubo daños en el hardware o el sistema de errores. El automóvil solo responde al comando oficial enviado desde el teléfono celular registrado. Por lo tanto, la causa del movimiento de los autos puros proviene del dispositivo del usuario.

Este caso plantea amplias discusiones en la industria automotriz. Muchos analistas destacan los riesgos de las características de control remoto, como RPA. Aunque facilita el estacionamiento en un espacio estrecho, su función exige protección adicional.

Los problemas de seguridad de datos también están en el centro de atención. El público evalúa que las empresas deben ser más transparentes para explicar los registros del fallido. Porque, sin claridad, la confianza del consumidor puede ser interrumpida.