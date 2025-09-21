El auto del presidente genial Prabowo en una visita a Japón

Tokio, vivo – Presidente Prabowo Subianto Haga una visita oficial a Japón e inmediatamente conviértase en el foco público. Además de la densa agenda estatal, hay una cosa que roba la atención. A saber, el vehículo de lujo utilizado por la persona número uno en Indonesia.

Ver Viva Automotive Desde la página de YouTube de la Secretaría Presidencial, el domingo 21 de septiembre de 2025, Prabowo pareció montar el guardia Mercedes-Mecedes-Maybach S600 cuando llegó al aeropuerto de Japón.

Este sedán premium hecho en Alemania a menudo es utilizado por los jefes del mundo. Su apariencia era elegante y al mismo tiempo mostraba la autoridad de un presidente.

Mercedes-Maybach S600 Guard no es un auto descuidado. Este vehículo se clasifica como un automóvil ultra lujoso con los más altos estándares de seguridad. De hecho, este automóvil está diseñado para ser resistente a diversas amenazas peligrosas.

El presidente Prabowo Subianto durante una visita a Japón.

Una de las principales ventajas de este automóvil es la protección balística con el estándar VR10. Es decir, el cuerpo del automóvil puede soportar balas de gran calibre. No es sorprendente que este vehículo sea una opción favorita para los líderes mundiales.

La cuestión de la comodidad tampoco es jugar. El interior está lleno de material de cuero de alta calidad con características modernas de entretenimiento. La cabaña es espaciosa para que el largo viaje se sienta más relajado.

La cocina depende de un motor V12 doble turbo de 6.0 litros. La potencia producida alcanza 530 hp, bastante potente a pesar de que el peso del automóvil es pesado debido a la capa de acero. Por lo tanto, el automóvil aún puede ir sin problemas en la carretera.

La suspensión de aire adaptativo mantiene este automóvil estable y cómodo en varias condiciones de la carretera. De hecho, incluso cuando se acelera, el choque apenas se sintió. Esto es lo que hace que sus usuarios se sientan seguros y cómodos.

En términos de apariencia externa, la Guardia de Maybach se ve muy lujosa. Gran rejilla cromada y color negro brillante dan una impresión elegante y autorizada. No es de extrañar que tanta gente en el aeropuerto se diga cuando pasa este automóvil.

Además, también se agregan los neumáticos de rango de ejecución instalados. Este neumático aún se puede usar incluso en una condición de gotera o plana, para que el automóvil aún pueda correr a una ubicación segura. Esta característica es importante para la movilidad de un presidente.