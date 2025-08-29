El auto de la policía frente a la sede de la policía regional de Metro Jaya fue dañado por los manifestantes.

Yakarta, Viva – una unidad coche de policía quien está frente a la sede Polda Metro Jaya En Jalan Jenderal Sudirman, South Yakarta, fue dañado por los manifestantes, el viernes 29 de agosto de 2025.

El automóvil Toyota Corolla Altis estacionado en la entrada del área de SCBD supuestamente fue dañado por la manifestación alrededor de las 15:00 WIB.

El auto azul que lee los Provos del Cuerpo de Sabhara se ve muy dañado. Visto abollado en el frente. El vidrio del conductor delantero se ve roto, así como la puerta principal, que también es un objeto contundente.

El automóvil ha sido asegurado en el estacionamiento de la Policía Regional de Metro Jaya alrededor de las 15:40 WIB.

Hasta las 16:45 WIB, los estudiantes de la Universidad de Desarrollo Nacional de Yakarta (UPN) lograron ingresar a la puerta de la Policía Metropolitana de Yakarta.

Leer también: El inspector general ASEP Edi descargó la identidad de 7 Brimob en el mortal Rantis, ¡ahora fue arrojado a Patsus debido a la violación ética!





La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

Leer también: La Comisión III de la Cámara de Representantes llamó inmediatamente a los casos de la Policía Nacional de la Muerte de Affan Kurniawan



Algunos también abordaron la puerta de Polda y se sentaron en ella. Mientras estaba cerca del lugar, Jalan Jenderal Sudirman al lado de la parada de Transjakarta en la estación de policía metropolitana de Yakarta parecía densamente prevenida por los estudiantes.

Leer también: La estación de policía de Tanjung Priok Port posee a Salat mágico, reza por el conductor de Ojol Affan Kurniawan



Hasta las 16:30 WIB, varias personas fueron monitoreadas para presenciar en el puente de cruce (JPO).

Anteriormente, varios grupos de estudiantes como la Junta Ejecutiva de Estudiantes de Indonesia (BEM SI) y la Universidad Bem de Indonesia (BEM UI) anunciaron que realizarían una acción reunión Frente a la sede de la policía metropolitana de Yakarta el viernes por la tarde.

La manifestación se celebró para expresar una sensación de decepción y como una forma de protesta por la caída de la víctima en una manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio el jueves 28 de agosto de 2025.

Affan Kurniawan (21), un taxista de motocicletas en línea, murió como resultado de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) en medio de un motín entre manifestantes y oficiales de policía en Jalan Pejonpongan, Central Jakarta, el jueves por la noche.

Los disturbios en el complejo ocurrieron después de varios elementos de la comunidad que celebraron una manifestación en torno al complejo parlamentario, fueron golpeados por la policía.

El viernes por la mañana, el inspector general de Kadiv Propam Polri, Abdul Karim, reveló que había siete oficiales de Brimob que supuestamente estaban involucrados y estaban en el Rantis y todavía estaban en el proceso de examen.

El incidente que mató a Affan desencadenó una manifestación de seguimiento que involucró a cientos de miembros de la comunidad y al colega de taxistas de motocicletas en línea frente a Mako Brimob en Kwitang, centro de Yakarta. (hormiga)