El auto de la gente que trata de sobrevivir en la era del cambio

Yakarta, Viva – La primera vez estuvo presente en 2013, un auto verde de bajo costo (LCGC) Robe inmediatamente la atención. Con precios asequibles y consumo económico de combustible, este segmento se convierte en un soplo de aire fresco para las personas que anhelan el primer automóvil.

Basado en la búsqueda Viva Automotive Miércoles 3 de septiembre de 2025, en su año inaugural venta LCGC penetró en casi 59 mil unidades. Esa cifra es equivalente a aproximadamente el 8 por ciento de las ventas totales de automóviles nacionales, un logro extraordinario para los nuevos productos.

La verdadera explosión ocurrió un año después. En 2014, las ventas aumentaron dramáticamente a 176 mil unidades o alrededor del 17 por ciento del mercado, marcando el inicio de una nueva era en la industria automotriz en el país.

El éxito no es solo un número de ventas, sino también una prueba de que la necesidad de la comunidad de autos baratos y eficientes es muy excelente. Incluso en 2016, cuando Toyota Calya y Daihatsu Sigra estaban presentes, la contribución de LCGC aumentó al 22 por ciento de las ventas totales de automóviles.



Daihatsu Sigra en IIMS 2024

En 2017 registró un récord fantástico, se vendieron más de 234 mil unidades. En ese momento, casi una cuarta parte de un auto nuevo en Indonesia era LCGC, lo que lo convirtió en un auto de un millón de personas.

Sin embargo, el período dorado disminuyó lentamente. Desde 2018, las contribuciones han comenzado a caer, aunque sigue siendo alrededor del 20 por ciento, mostrar que la posición de este segmento sigue siendo muy importante.

Pandemi Covid-19 en 2020 trajo un gran juicio. Las ventas se desplomaron a 97 mil unidades y las contribuciones LCGC contribuyeron a alrededor del 17 por ciento, como el poder adquisitivo de las personas.

Sin embargo, la durabilidad de este segmento se prueba nuevamente. En 2021, las contribuciones aumentaron nuevamente a alrededor del 20 por ciento, luego estable en el rango de 20-22 por ciento a 2023, impulsadas por incentivos gubernamentales y una mayor confianza del consumidor.

Curiosamente, el precio de LCGC ahora es muy diferente al comienzo de su apariencia. Si en el pasado la etiqueta más barata todavía estaba en el rango de Rp90 millones, ahora la mayoría de los modelos han penetrado Rp150-200 millones, lo que hace que los consumidores comiencen a compararlo con SUV compactos.

Los últimos datos 2024 registraron ventas de 176 mil unidades con una contribución de alrededor del 21 por ciento. Con este hecho, LCGC es un automóvil de las personas que una vez triunfó pero ahora está tratando de sobrevivir a los tiempos cambiantes.