Nueva York, Viva – Quién hubiera pensado detrás de la calma del campo de golf, había vehículos militares ligeros que mantenían en secreto la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Conocido por el apodo de Golf Force One, este vehículo es un Polaris Ranger X que ha sido modificado con una capa protectora balística.

Polaris mismo ha sido durante mucho tiempo un socio del gobierno de los Estados Unidos en la provisión de vehículos tácticos y operativos. Incluso tienen una división especial que se centra en los clientes del sector militar y las instituciones federales.

Los productos Polaris varían, desde la moto de nieve que se puede conectar a submarinos hasta vehículos de todo terreno para operaciones secretas. De hecho, habían desarrollado vehículos basados en UTV que se parecen a los tanques para el ejército canadiense.

Ahora el foco está en la versión blindada del polaris Ranger que se ve cuando Donald Trump Juega al golf. Este vehículo se convirtió en parte de la flota protectora del presidente, que se reveló cuando se encontró a un hombre armado en el área del campo de golf donde se encontraba Trump.

Aunque Polaris suministra directamente la posibilidad del Ranger, la protección balística es llevada a cabo por un tercero. Según la zona de guerra, la compañía que puede estar involucrada es la armadura de Scaletta de Chicago o MacGyver Solutions de Carolina del Norte.

Se sabe que Scaletta produce vehículos blindados como sedanes, SUV, limusinas y coopera con varias instituciones estatales. Manejan modificaciones completas, que van desde la suspensión, el frenado, hasta el interior y la pintura especial.

Citado por Viva Automotive de RatePart, sábado 9 de agosto de 2025, se informa que el precio de un paquete de protección para Ranger X alcanza alrededor de US $ 190,000, o alrededor de RP3.1 mil millones. Scaletta también figura como socio oficial del Servicio Secreto de los Estados Unidos y parte del vehículo Cadillac Master Coachbuilder.

El fundador de MacGyver Solutions no pudo determinar si la compañía estaba involucrada en este proyecto de vehículos. Mientras tanto, el Servicio Secreto de los Estados Unidos se negó a proporcionar detalles para mantener su confidencialidad y seguridad operativa.

Curiosamente, Polaris Ranger no es un vehículo utilizado por el presidente para rodear el campo de golf. Trump todavía usa un carrito de golf ordinario que está abierto y sin un protector en absoluto.

Sin embargo, es probable que Ranger X funcione como un vehículo de evacuación de emergencia en caso de una amenaza real en un área abierta. En el peor escenario, este vehículo se puede usar para llevar al presidente a un lugar seguro antes de que el vehículo protector principal llegue a recoger.