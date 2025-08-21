El auto clásico de Volkswagen se vende a precios fantásticos

VIVA – Móvil Classic es un vehículo envejecido durante décadas que se considera que tiene valor histórico, estética y colección. No solo un medio de transporte, coche clásico a menudo un símbolo de cultura en su tiempo. El diseño único, la tecnología original y la historia detrás de su producción hacen que estos autos sean cazados por coleccionistas de todo el mundo.

Leer también: BYD inaugura el parque automotriz de atracciones, nuevo paraíso para los amantes del automóvil



El valor clásico del automóvil generalmente se determina por la escasez, la condición original, el año de producción y la singularidad del modelo. Los menos producidos y mantenidos cada vez más, el precio puede elevarse hasta miles de millones de rupias en el mercado de subastas internacionales. Para algunas personas, tener un automóvil clásico no es solo un pasatiempo, sino también una inversión a largo plazo.

Leer también: Filas de autos usados ​​que no pierden mucho cuando se venden nuevamente



Citado por Viva Automotive de Slashgear, jueves 21 de agosto de 2025, un Volkswagen Tipo 2 «Samba» en 1954 con una configuración de 23 Windows logró establecer un nuevo registro en la subasta de vehículos clásicos. Esta unidad se vendió por $ 231,000 o alrededor de RP3,58 mil millones Incluyendo primas, marcas precio El más logrado para el modelo transportador de primera generación (T1).

Volkswagen Tipo 2: De la camioneta ordinaria al icono clásico

Leer también: Precios del oro de hoy 21 de agosto de 2025: Productos de Antam se disparó, Global Sagging



VW Tipo 2 también se conoce como Kombi, Microbus o Transporter, lanzado en 1949 y producido hasta varias décadas. La variante «samba» es la versión de lujo más deseable, con más ventanas (generalmente 21 o 23) y tela de techo solar como marca registrada. Este modelo se considera el más elegante y contribuye en gran medida al valor de la colección tipo 2.

Tendencias de precios de Samba en los últimos años

Según los datos de Classic.com, el precio promedio de Microbus ordinario es cercano a $ 50,000 o equivalente a Rp775 millones, mientras que la versión de lujo de Samba alcanza alrededor de $ 101,000 o alrededor de Rp1.57 Millia. Sin embargo, algunas unidades de alta calidad ahora pasan $ 150,000 o RP2.32 mil millones

El registro de ventas anterior se registró en 2022, la samba original se vendió por $ 205,000 (RP3.17 mil millones). Pero ahora, esta última unidad es el propietario de un nuevo disco.

Diseño original y condiciones sorprendentes

La unidad roja vendida en la subasta se destaca debido a las condiciones exteriores casi perfectas, la marca de rehacer «sellado de cera roja» y un cuerpo impecable, con paneles de metal originales que incluyen el modelo de almacén en el lado del pasajero.

El interior aún mantiene la condición de «Survivor», con una pátina razonable en el tablero y los paneles de las puertas, así como asientos rojos negros que muestran la edad de la unidad original. El piso permanece alrededor del 80% original, con la parte inferior del cuerpo reiniciada para aparecer como una nueva usando técnicas de pulverización de fábrica. Algunas ventanas también usan piezas de repuesto NOS (stock antiguo nuevo).

Máquina e integridad de fren

Esta Samba VW funciona con un motor de cuatro cuatro litros de cuatro litros (actualizado por la carnicería, el sur de California), que está cerca de las especificaciones originales con una potencia de alrededor de 36 hp. También se han actualizado la transmisión manual de 4 velocidades y los frenos de disco delantero. Aunque no la máquina de fábrica original, los componentes según el período y el número de serie se acercaron a la unidad original, lo que convirtió a todo el vehículo en un sobreviviente que fue cauteloso modificado.

Estas ventas no solo determinan el registro de valor para la Samba tipo 2 Volkswagen de primera generación, sino que también muestra cuán alta apreciación por la unidad clásica que se mantiene y cerca del original. Con su rara condición y autenticidad que se mantiene, no es imposible que el precio de Samba original supere los $ 250,000 o equivalente a RP3.87 mil millones en el futuro.